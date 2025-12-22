La fiebre de las autocaravanas se extiende en la Costa del Sol con cientos de plazas nuevas

La provincia de Málaga vio relanzarse el turismo de autocaravanas hace tres años, a raíz de que se normalizara la afluencia de visitantes tras la pandemia. Precisamente fue el boom que registraron muchos pequeños pueblos sin apenas alojamientos rurales el que propició que ciertas localidades empezaran a acondicionar, de manera conjunta, más de medio millar de plazas con conexiones de luz y agua. Pero en los últimos 12 meses esa fiebre se ha trasladado al litoral, donde las asociaciones de este segmento turístico cifran en unos 800 aparcamientos los recién abiertos.

Así, en el litoral más oriental, Torrox o Nerja han crecido considerablemente, al dispararse las cifras de ocupación durante todo el año y existir un importante déficit de plazas de alojamiento. Pero también son numerosos los proyectos de reciente apertura en otros muchos municipios de la Costa del Sol más occidental, desde Torremolinos hasta Manilva.

Del éxito de este tipo de visitantes, con miles de nómadas digitales que ya no tienen un lugar de residencia habitual, dan cuenta los alcaldes o concejales de términos del interior como Ardales, Benarrabá, Canillas de Albaida, Fuente de Piedra o Parauta. Este turismo genera una economía vinculada al turismo que ha permitido reabrir bares y restaurantes que llevaban décadas cerrados. Pero también propiciar nuevos proyectos que en el Valle del Genal, por ejemplo, han invertido la temida tendencia hacia la despoblación.

Una familia polaca recién instalada en las inmediaciones del eje comprendido entre Nerja, Torrox y Frigiliana disfruta del invierno más cálido de Europa, como expresa a la hora de justificar su elección. Olaf Olejnizak explica que la autocaravana les confiere una «mayor libertad», si bien es cierto que los costes no tienen que ser más económicos que los generados por la opción de elegir un hotel en la comarca de la Axarquía en estas fechas.

«Los vehículos están cada vez mejor dotados de comodidades y supone adquirirlos un esfuerzo tan importante como el de comprar un pequeño aparcamiento en nuestro país», relata. Asimismo recuerda que el combustible es bastante más económico en España, pero que estas casas rodantes requieren de unos 15 litros a los 100 kilómetros.

Miles de visitantes al año

Llama poderosamente la atención que localidades de alrededor de medio millar de visitantes acumulen anualmente, gracias a este segmento y al acondicionamiento de emplazamientos aptos para caravanas, no menos de 3.000 turistas. Es el caso de Benarrabá, como expresa su alcalde, Silvestre Barroso. La estancia máxima no suele ser de más de 72 horas, pero las tarifas casi simbólicas, con redes de telecomunicaciones de alta velocidad, representan un aliciente único.

En el litoral el coste por aparcar en un recinto privado puede oscilar entre los 20 y 40 euros, según los propios usuarios. «Encuentras en muchos de los establecimientos recién abiertos desde piscinas hasta la posibilidad de elegir entre dos o tres restaurantes si hablamos de recintos grandes», señala el propio Olejnizak. Hay no obstante parcelas recién abiertas que, aunque acondicionadas ya con las típicas luces navideñas, «han abierto las plazas por la alta demanda aún sin que hayan terminado de acondicionar todas las tomas eléctricas de la parcela», justo como ocurre en un emplazamiento nuevo del término torroxeño.

La comarca de la Axarquía es uno de los territorios andaluces que mayor crece en este segmento. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de esta parte del litoral malagueño, Jorge Martín, en su etapa previa como alcalde de Canillas de Albaida pudo inaugurar un recinto en el paraje natural de El Mosquín, desde donde se divisa este fin de semana la nieve de la cota montañosa más alta de la provincia, La Maroma, con alrededor de 2.000 metros de altitud.

Sobre un espacio con capacidad para más de una veintena de vehículos se invirtieron casi 50.000 euros, con la ayuda de la Diputación de Málaga. Fue tras la pandemia cuando se afrontó un proyecto que ahora es punto de partida o llegada para miles de senderistas que cada año transitan por la Gran Senda y gustan de adentrarse en las áreas de montaña que alberga el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama.

Esta iniciativa da cuenta de esas inversiones que muchos propietarios de parcelas han afrontado en el último año en términos tan visitados como Marbella, Benalmádena o Torremolinos.