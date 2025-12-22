Lotería de Navidad 2025 en Málaga, en directo: Ya ha salido el segundo premio y uno de los cuartos, sin premio en Málaga

Sigue en directo todo lo que ocurre alrededor del sorteo de la Lotería de Navidad 2025, dónde cae el Gordo, los premios en Málaga, las declaraciones de los premiados y todas las novedades y curiosidades alrededor de este evento, que se celebra tradicionalmente todos los 22 de diciembre y en el que se repartirán 2.772 millones de euros, 70 millones más que en 2024.

Con el Sorteo Extraordinario de Navidad, que comienza a las 9.00 horas a repartir premios, ha supuesto en Málaga un gasto medio de 60,29 euros por habitante, con un total de 106,9 millones de euros euros y 534.550 décimos consignados. Es decir: unos tres décimos de media por personas.

Colas para comprar décimos en Lotería La Piedad / La Opinión Málaga bate de nuevo un récord en la venta de Lotería de Navidad: 104,5 millones Nuevo récord en la venta de Lotería de Navidad en Málaga. En toda la provincia se han comprado décimos por un valor de 104.549.100 euros, un incremento del 1,66% con respecto al pasado año. En 2024, la cantidad fue de 102.841.480 euros, superando por primera vez los cien millones de ventas. El total de ventas supone un 97,8% del total consignado, es decir, lo que se puede comprar en puntos de venta autorizados en Málaga. Estos son datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Alegría desbordada en la calle Barquillo de Madrid por el Segundo Premio Emoción desbordada en la administración número 16, en la calle Barquillo de Madrid. / EPE

¿Dónde ha caído el cuarto premio del 78477? El cuarto premio con el 78477 ha caído en estos municipios: Cazorla (Jaén), Getafe (Madrid), Badalona (Barcelona), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Madrid capital, Burgos, Olot (Girona), Segovia, Toledo, Alaquàs, Mislata (ambas en Valencia), Valencia capital y Leioa (Vizcaya)

Cuarto premio: 78477 Cuarto premio: 78477, premiado con 200.000 euros la serie, o 20.000 euros al décimo. Muy repartido, pero no en Málaga 78477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 / L. O.

¿Cuánto se gana al décimo por un Segundo Premio? El Segundo Premio ha caído íntegro en la administración 10 de la Calle Barquillo de Madrid. De los 125.000 euros de premio, un 20% sobre la cantidad que excede los 40.000 euros es retenido por Hacienda, por lo que el ingreso neto por décimo es de 108.000 euros.

Termina la primera tabla del sorteo Finaliza la primera tabla del Sorteo Extraordinario de Navidad, que ha 'cantado' el Segundo Premio del mismo tan solo quince minutos después de arrancar la jornada.

Segundo Premio 70048. Segundo premio madrugador, en el sexto alambre El número 70048 ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie. Vendido íntegramente en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid. El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. Los niños Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao han cantado número y premio y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas. Seguir leyendo

Segundo premio 70048, Segundo premio con 1.250.000 euros, que ha caído en Madrid, en la calle Barquillo 70048 , Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 / L. O.

La primera tabla, por el momento, no trae un gran premio Crece el ambiente en el Teatro Real. Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao son los encargados de esta primera tanda de premios.