Lotería de Navidad 2025 en Málaga, en directo: Ya ha salido el segundo premio y uno de los cuartos, sin premio en Málaga

En menos de una hora ha salido el segundo premio de la Lotería de Navidad, el 70048, y un cuarto premio, el 78477. Por ahora, ninguno ha sido vendido en Málaga

En directo: La señal de TV de RTVE de la Lotería Navidad 2025 / La Opinión

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Sigue en directo todo lo que ocurre alrededor del sorteo de la Lotería de Navidad 2025, dónde cae el Gordo, los premios en Málaga, las declaraciones de los premiados y todas las novedades y curiosidades alrededor de este evento, que se celebra tradicionalmente todos los 22 de diciembre y en el que se repartirán 2.772 millones de euros, 70 millones más que en 2024.

Con el Sorteo Extraordinario de Navidad, que comienza a las 9.00 horas a repartir premios, ha supuesto en Málaga un gasto medio de 60,29 euros por habitante, con un total de 106,9 millones de euros euros y 534.550 décimos consignados. Es decir: unos tres décimos de media por personas.

