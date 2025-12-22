HM Hospitales sigue creciendo en la provincia de Málaga

HM Hospitales consolida y fortalece su presencia y apuesta por Málaga con la adquisición estratégica de una parcela junto al estadio de La Rosaleda para la construcción de un hospital en la capital malagueña, la construcción de un hospital en Vélez-Málaga; así como la apertura del Policlínico HM El Palo y la reforma integral del edificio de La Encarnación, entre otras actuaciones.

El nuevo hospital, que se construirá en la zona de Martiricos y que abrirá sus puertas en 2028, reforzará significativamente la oferta asistencial del Grupo en la capital. Ya se conoce el nombre de este hospital, que será el centro de referencia en la Territorial Sur. HM Mar de Alborán, un nombre que evoca el crecimiento y el gran proyecto que ofrecerá una propuesta de valor diferenciada. Será un gran hospital que dará cobertura asistencial a toda la región.

Asimismo, el nuevo hospital se complementará estratégicamente con el desarrollo futuro del Hospital HM Vélez-Málaga, formando una potente red de atención médica que consolidará la posición del Grupo como actor de referencia en la provisión de servicios de salud en la Territorial Sur.

El Dr. Manuel Díaz Samanda, jefe del servicio de Traumatología, pasando consulta / La Opinión

En este contexto, destaca la próxima entrada en funcionamiento del Policlínico HM El Palo, que ofrecerá una amplia cartera de especialidades médicas, entre las que destacan Cardiología, Medicina Interna, Oftalmología, Pediatría, Ginecología, Cirugía General y Traumatología; entre otras; y que contará con una Resonancia Magnética de 1,5 teslas, sin helio; así como la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga, que ya se encuentra en su última fase, y que permitirá, entre otras mejoras, incrementar el área de consultas externas. En cuanto a la distribución, contará con un nuevo acceso al edificio, que albergará en la planta baja la Unidad de Cardiología, Ginecología, Oftalmología, Dental y el Laboratorio. La primera y segunda planta, ya en funcionamiento, acogen las consultas de Otorrinolaringología, Urología y Traumatología, que incluye la Unidad de Traumatología Biológica; entre otras especialidades.

Tres hospitales

HM Hospitales cuenta actualmente en la provincia de Málaga con 3 hospitales: el Hospital HM Málaga, el Hospital HM Gálvez y el Hospital HM Santa Elena, éste último ubicado en Torremolinos. El Grupo, en su apuesta constante por mejorar la red asistencial en la provincia, ha ampliado su cartera de servicios, con la incorporación de nuevas especialidades médicas en sus hospitales.

HM Hospitales cuenta con más de 900 profesionales en la provincia que garantizan un servicio sanitario de calidad, proporcionando a los pacientes los últimos avances diagnósticos y terapéuticos, gracias a una amplia cartera de servicios formada por la mayoría de las especialidades médicas y quirúrgicas, coordinadas entre sí, y lideradas por facultativos de reconocida experiencia.

HM Hospitales cuenta en sus hospitales de la provincia de Málaga con unidades de reconocido prestigio y que son todo un referente, como las áreas de Cardiología, Traumatología, Oncología, Urología, Urgencias o Cirugía Plástica, entre otras.

En cuanto a Oncología, Su estructura responde a una visión multidisciplinar y consensuada del paciente oncológico, en la que el enfermo es tratado conjuntamente y sin demora por los distintos especialistas implicados en el abordaje de su enfermedad y de las posibles complicaciones que pueda generar. Así, esta asistencia sanitaria, que tiene su origen en la investigación traslacional, gira en torno al enfermo.

Servicio de urgencias pediátricas / La Opinión

Tratamiento del cáncer

Además, a través de la Unidad de Prevención y Diagnóstico Hipertemprano Oncológico, cuenta con una consulta especializada en el diagnóstico hipertemprano del cáncer, poniendo a la disposición del paciente pruebas y test capaces de detectar algunos tumores con un sencillo análisis de sangre u orina.

Destaca además la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica, que se ha posicionado como un referente en la provincia de Málaga en el tratamiento de patologías relacionadas con el sistema musculo-esquelético. Está compuesto por un grupo multidisciplinar de profesionales especializados en Traumatología y Ortopedia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina del Deporte, Tratamiento del dolor, Tratamientos Biológicos y Metabolismo Óseo; quienes ofrecen un abordaje integral en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades y lesiones degenerativas, traumáticas y deportivas.

El servicio de Cirugía General destaca por su compromiso de dar una respuesta rápida a sus pacientes tanto en diagnóstico como tratamiento y ser un referente en alta complejidad quirúrgica. También es importante el Área del Corazón, que se ha posicionado como un referente en la provincia de Málaga en el tratamiento de patologías cardiovasculares. Está compuesta por un grupo multidisciplinar de 20 cardiólogos y se estructura en unidades de alta cualificación. Entre ellas se encuentran la de insuficiencia cardiaca, de prevención cardiovascular y rehabilitación cardiaca; así como la de imagen, la de cardiología intervencionista y cardiopatía estructural. También cuenta con una Unidad de hipertensión pulmonar, otra de arritmias y estimulación cardiaca; y la Unidad de hospitalización. Todas ellas ofrecen un abordaje integral en el diagnóstico y tratamiento de cada una de estas patologías.

Docencia

HM Hospitales, en su compromiso social y en su apuesta por la docencia y la investigación, cuenta en Málaga con el Instituto HM Málaga, que garantiza una formación profesional de gran nivel, lo que permite preparar a los alumnos para una actividad profesional y les capacita para el desempeño cualificado de las distintas profesiones.

Además, HM Hospitales y la Universidad Europea de Andalucía han suscrito un convenio de colaboración que refuerza el vínculo entre la formación universitaria y la práctica clínica en la provincia de Málaga. El acuerdo se enmarca en la apuesta de ambas instituciones por un modelo de aprendizaje experiencial, basado en la integración temprana de los estudiantes en entornos asistenciales reales y en la transferencia de conocimiento al sistema sanitario. La alianza integra a los estudiantes del área de salud en la red hospitalaria de HM Hospitales en la provincia de Málaga y refuerza un modelo académico basado en la práctica clínica y la investigación conjunta.

Ecobroncoscopia (EBUS) / La Opinión

Innovación

En línea con su compromiso con la innovación, HM Málaga cuenta con un avanzado equipo de resonancia magnética que opera con inteligencia artificial (IA). Este equipo proporciona diagnósticos más precisos y mejora significativamente la experiencia y la rapidez en las pruebas de los pacientes. Gracias a la inteligencia artificial se pueden obtener imágenes de alta resolución y calidad, lo cual ayuda a realizar informes más detallados y exactos. Entre los beneficios figuran la reducción de la duración de los estudios, disminuyendo el tiempo de la prueba y aumentando a su vez la eficiencia del servicio.

También cuenta con el Láser Holmio (HoLEP), un láser que permite mediante su energía cortar y coagular con gran precisión y así extraer el tejido crecido de la próstata intacto en su totalidad. Con él se pueden tratar próstatas de cualquier tamaño y la cirugía es mínimamente invasiva.

A esto se suma, que el Hospital Internacional HM Santa Elena ha incorporado la ecobroncoscopia (EBUS), un procedimiento innovador que permite diagnósticos más precisos y menos invasivos en patologías respiratorias. Gracias a esta técnica, se pueden obtener muestras de tejido de manera segura y eficaz, mejorando la detección y seguimiento de enfermedades como el cáncer de pulmón y su estadiaje de cara a una posible cirugía o tratamiento oncológico; así como infecciones pulmonares y enfermedades intersticiales, entre otras.

También ha incorporado al servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo el tratamiento endoscópico del quiste pilonidal (EPSiT). Se trata de una innovadora técnica endoscópica que permite tratar sinus o quiste pilonidal a través de una cirugía mínimamente invasiva y con un posoperatorio mucho más rápido para el paciente respecto a la cirugía tradicional.

Primera intervención realizada en HM Málaga con el navegador de cirugía de columna / La Opinión

El Hospital HM Málaga ha incorporado un innovador sistema de imagen tridimensional intraoperatoria y navegación quirúrgica, lo que se traduce en una mejora en la seguridad y precisión de la cirugía de columna. Optimiza cada fase de la cirugía y reduce las complicaciones asociadas a la colocación de implantes como tornillos, prótesis y dispositivos interespinosos.

Los cirujanos pueden visualizar en tiempo real una imagen tridimensional de alta resolución del paciente y guiar la colocación de los implantes con exactitud milimétrica. Se está empleando para una amplia variedad de cirugías de columna, desde fusión cervical hasta sacral, corrección de deformidades complejas, y cirugía traumatológica.