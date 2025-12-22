La Lotería de Navidad deja en Málaga casi 140 millones de euros

La Lotería de Navidad deja en Málaga 139,74 millones de euros. Una auténtica lluvia de millones en una provincia que encaró esta cita, marcada en rojo en el calendario, con una consignación total de 106.910.000 euros. El mayor golpe de suerte han sido los 120 millones que ha dejado el Gordo en Marbella, a los que se suman importantes repartos en Málaga capital, Torremolinos, Torre del Mar, Arroyo de la Miel y Torrequebrada.

El Gordo de León viaja a Marbella

El mayor premio lo ha concentrado Marbella. Aunque el Gordo cayó íntegramente en León y Madrid, una parte muy importante del número 79432 viajó hasta la Costa del Sol gracias al restaurante El Leonés, que ha repartido 120 millones entre sus clientes.

El número, premiado con 400.000 euros al décimo y 4 millones a la serie, no se vendió en Andalucía, pero sí llegaron a Marbella unas 30 series procedentes de León. Su propietario, José Charro, recién jubilado, juega desde hace más de 30 años al mismo número y lo trae desde La Bañeza, un municipio cercano al suyo de origen.

Esa constancia le ha permitido repartir 300 décimos del Gordo: multiplicados por los 400.000 euros de premio, hacen 120 millones de euros. La celebración no se hizo esperar: vecinos agraciados festejaban ante las puertas del local, en los bajos del edificio Las Palmeras, entre saltos, gritos y botellas de espumosos.

Felicidad en el restaurante El Leonés de Marbella, que ha conseguido un pellizco del Gordo / RTVM

60.639, quinto premio

Además del Gordo, la provincia ha sumado premios destacados con los quintos. El número 60649, uno de los ocho quintos premios, ha dejado 2,7 millones en Málaga. Está premiado con 60.200 euros a la serie y 6.020 euros al décimo.

La administración El Brujo, en el Centro Comercial Plaza Mayor de la capital, ha vendido 45 series (un total de 450 décimos), repartiendo 2.709.000 euros. Y, no muy lejos, en Torremolinos, también se vendió otra serie: fue en la administración Los Jazmines, en la plaza del Lido, que colocó diez décimos premiados, con un reparto total de 60.200 euros. “En mayo dimos la Primitiva, casi 60 millones de euros, pero en Navidad ha sido el primer año”, asegura la lotera Aurora Castro, que añade: “No será el último, seguiremos dando”.

El premiado 60649 ya cuelga en el mostrador de la administración de lotería El Brujo de Plaza Mayor. Esta mañana ha llovido champán en su puerta por los 2,7 millones de euros repartidos en 45 series de la Lotería de Navidad. Es decir, esto se traduce en 450 décimos que se premian con 6.000 euros cada uno. / Álex Zea

90.693, tercer premio

El 90693, agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, ha dejado 750.000 euros en la provincia de Málaga. El número salió en la quinta tabla, a las 11.11 horas, y está dotado con 500.000 euros a la serie (es decir, 50.000 euros por décimo).

La administración del Aeropuerto ha vendido cinco décimos del tercer premio 90693, repartiendo 250.000 euros / Álex Zea

En total, en Málaga se han vendido 15 décimos, repartidos en seis puntos de venta: el Aeropuerto de Málaga, una administración de la calle Catapilco (Málaga capital), Benalmádena, Torre del Mar, Estepona y Torrox.

La mayor parte del premio, 600.000 euros, se ha concentrado en tres lugares: la administración de la Terminal 3 del Aeropuerto de Málaga (con 5 décimos, 250.000 euros), la de la calle Angustias de Torre del Mar (con 4 décimos, 200.000 euros) y el estanco de la avenida Antonio Machado de Benalmádena Costa (con 3 décimos, 150.000 euros).

Los tres décimos restantes (50.000 euros cada uno) se han vendido en la administración de la calle Catapilco de Málaga capital, en el Centro Comercial Punta la Plata (Carretera de Cádiz) de Estepona y en El Morche, en Torrox.

25.412, 25.508 y 77.715, otros quintos premios

Otro de los quintos premios más repartidos en la provincia ha sido el 25412, dotado igualmente con 60.200 euros a la serie y 6.020 euros al décimo, que ha dejado más de 8,2 millones gracias a la administración del Centro Comercial Vialia, en El Perchel.

En total, la administración de la estación ferroviaria vendió 137 series, que suman 1.370 décimos premiados, alcanzando un total de 8.247.400 euros. El vendedor, José Cubero, lleva 15 años en esta administración y asegura que es el premio más alto que ha vendido nunca: “Ya tocaba”, celebra. También explica que es un número propio de la administración y que en cuarenta años no había sido premiado.

El 25412, quinto premio, reparte más de 8,2 millones de euros en Vialia / Álex Zea

A ese reparto se ha sumado un cuarto premio muy potente en la capital. El número 25508, premiado con 20.000 euros al décimo (y 200.000 euros a la serie), ha dejado 8.000.000 euros en el barrio de Suárez. En concreto, la administración número 30, situada en Camino Suárez, vendió 40 series, es decir, 400 cupones de este cuarto premio, que han repartido un total de ocho millones de euros entre los vecinos del barrio.

Por último, otro quinto premio también se ha dejado ver en Málaga: el 77715 ha repartido 30.000 euros en la provincia, con cinco décimos vendidos en Torremolinos, Arroyo de la Miel, Torrequebrada y Málaga capital, a unos 6.000 euros por décimo.

Una de las agraciadas con el cupón del cuarto premio de la Lotería de Navidad en la administración del Camino de Suárez / Álex Zea

En Málaga capital, los décimos se vendieron en las administraciones Nuestra Señora de la Luz (Avda. de la Luz, 19) y La Gata Loca (C/ Catapilco, 3). En Torremolinos, la suerte sonrió por partida doble en Los Jazmines (plaza del Lido). En Arroyo de la Miel, el premio cayó en la administración de avenida Antonio Machado, 76, y en Torrequebrada repartió otro décimo la administración ‘Olé tu suerte’.