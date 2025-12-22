Un mal día que concluyó con final feliz

El día 24 de noviembre de 2025 se publicó en estas páginas de La Opinión un artículo al que titulé ‘De langostas y un portaaviones hundido en Málaga’. Ese mismo día, estando con mi mujer y mi hijo Carlos, acudí al centro de salud ya que me empecé a sentir mal. Por la tarde/noche la cosa fue a peor y les dije «me estoy muriendo a chorros». Así de claro, sin ambages.

Uno de los robots del Hospital Regional de Málaga. | LA OPINIÓN

Mi hijo no me dijo nada, pero a los pocos minutos me comunicó que había llamado al 112 para pedir una ambulancia ya que creía que era cierto lo que yo le había transmitido. Al ser ya por la tarde/noche, la ambulancia no se demoró mucho, más o menos una hora. El conductor, que hace a la vez de camillero, me trasladó con todo cuidado y profesionalidad al Carlos Haya.

Llevaba unos días sintiéndome mal, cada vez peor, ya que el tratamiento que seguía no estaba cumpliendo su cometido. Al parecer, yo no estaba eliminando de mi cuerpo una cantidad de líquido razonable y acorde con lo que estaba ingiriendo durante esos últimos días, lo que hizo que lo estuviera acumulando en mi interior.

Fui trasladado, como he mencionado más arriba, a Urgencias de Carlos Haya. Cuando les expuse a los médicos mi estado y mi creencia de que iba a fallecer en breve, me miraron con interés y algo de preocupación, porque al parecer no es normal que alguien, en plenas facultades mentales, llegue al hospital diciendo que se iba a morir en esos momentos.

Me dijeron que ellos no estaban allí para certificar la muerte de nadie, sino para intentar salvar vidas. Me trasladaron al servicio de ‘Prioritarios 2’ (P2, como ellos le llaman), donde me mantuvieron vigilado toda la noche con medicación específica.

Al día siguiente me enviaron al servicio de ‘Observación 3’. De nuevo les repetí que me estaba muriendo; pero ellos insistían en que su labor era salvar la vida de las personas, y que yo no me iba a morir en ese instante. Las instalaciones de dicho servicio son espectaculares (no quiero decir con esto que mis lectores vayan a ‘disfrutar’ de ellas). El personal no puede ser más profesional, amable y atento. Dos días más tarde fui trasladado a la planta de Medicina Interna para seguir un tratamiento adecuado.

Yo, pese a todo, aún creía que me moría, ya que, según yo, llevaba varios días sin que los tratamientos fueran del todo eficaces. Pero todo requiere su tiempo. Descubrí el enorme interés de los médicos de Carlos Haya por defender la vida de las personas, sea el estado en que llegasen.

Ellos y ellas insistieron, no me dejaron, y el tratamiento comenzó a ser efectivo. Descubrí un calor humano, unas ganas de ayudar a un hombre desesperado, poniendo a mi disposición todo lo que es posible en la medicina.

Volví a descubrir que Carlos Haya es un centro puntero, para mí el mejor del mundo, donde me han prolongado la vida. Los médicos cumplen la norma de salvar vidas, y me sacaron de la cabeza la idea de que me estaba muriendo.

Junto a ellos, todo el personal de enfermería, auxiliar, limpieza, comida, celadores… el calor humano de todas estas personas es impagable. Una multitud se ocupó de que estuviera bien, de que me recuperara lo antes posible y que siguiera escribiendo, porque descubrieron mi profesión.

Unas me decían «abuelo», otras «guapo» … Me convertí, de nuevo, en el número 1 de los defensores de la Seguridad Social. Por una sencilla razón: la muerte no me alcanzaba debido al afán de todo el personal por salvarme.

Estando ingresado, y cuando comencé a recuperarme, no pude dejar de ejercer de periodista. Me enteré de que mi compañero de habitación, Manuel Jesús, quien había ingresado unas dos semanas antes, se acababa de casar, en la mismísima habitación de hospital, hacía apenas unos días. Él y su pareja, Rebeca, tenían concertada cita en el juzgado para contraer matrimonio cuatro días más tarde de él ingresar en el hospital.

Al no poder desplazarse a los juzgados, una agente judicial se trasladó al hospital y les casó, él vistiendo el chandal de su querido Málaga C.F. ; ella, Rebeca, hubiera querido vestir los colores del Unicaja Baloncesto, pero se olvidó la camiseta y la bufanda en casa.

A los 7 días de contraer matrimonio celebramos con ellos esa primera semana de unión (algo así como su primer ‘semanaversario’) en la habitación de Carlos Haya. Algo que vivimos mi hijo Carlos y yo con ellos, y que nunca olvidaremos. Manu, Rebeca y sus familias han sido la mejor compañía en esos largos días de ingreso hospitalario.

La segunda vez

Esta es la segunda ocasión en los últimos años en que en Carlos Haya me han salvado la vida (la primera fue hace algo más de 5 años por complicaciones tras una operación de prótesis de cadera, algo complejo cuando el paciente tiene 93 años, que son los que yo contaba en aquel momento).

Nuevamente, me han demostrado una calidad humana extraordinaria. No me dejaron morir, pensaban que yo tenía aún razones para vivir; y ahora desde mi domicilio se los agradezco infinitamente, y este artículo es un homenaje a ellos.

El día 24 de noviembre de 2025 queda ya en mi historia, cuando de nuevo se afianzó mi convencimiento de que la sanidad en Carlos Haya es excelente.

Me hubiera gustado poder escribir como el gran Manolo Alcántara, un compañero de toda la vida, para así poder transmitir estos sentimientos y contar esta historia de una manera mucho más poética, como él sabía hacer. Manolo habría hecho algo de una increíble belleza, que yo soy incapaz de escribir. Siempre admiré a Manolo y a otros como él capaces de contar historias mucho mejor que yo.

Yo no presumo de escribir bien; nunca me he adjudicado ‘ser escritor’. Siento una pizca de envidia de los autores que me rodean. ¡Joder, qué bien escribe mi tocayo Guillermo Busutil!.

Una auxiliar de enfermería

¿Me equivoqué? Seguramente. Un día de los once que estuve ingresado, una auxiliar de enfermería (¡me asistieron tantas!) me dio una lección cuando me permití denunciar a los usuarios de la Seguridad Social que insultan a los médicos, enfermeros, sanitarios, personal de los centros de salud o de los hospitales, les tiran de los pelos, les amenazan… «Lleva usted razón», me dijo, «pero un enfermo merece todas las atenciones. Para mí –remarcó– ésta es mi vida, porque elegí trabajar en la Sanidad Pública, y es todo un honor». Gracias por la lección. No la olvidaré.

Y así, de nuevo, puedo reanudar mi colaboración de los lunes. Poco a poco lo intento, y creo que lo voy consiguiendo.

Pero estoy obligado a agregar al personal de Carlos Haya y a mi familia a tres personas más, que se desvelan por mí: Luda, una súbdita ucraniana que lleva casi veinticinco años con mi familia –ya es de la familia y comparte con nosotros las celebraciones más familiares, como bautizos o bodas, y me acompañó cuando el Ayuntamiento de Málaga tuvo a bien de concederme el honor de ‘Hijo Predilecto’ de la ciudad, de mi ciudad–, la enfermera María José (casi seis años cuidándome), y como no podía ser de otra manera, mi cordón umbilical con La Opinión, Alfonso Vázquez, quien hace unos catorce años me animó para colaborar.

Si todo va bien, los próximos lunes estaré con ustedes.