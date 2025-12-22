Málaga 'cuela' tres barrios entre los 25 más caros de España para comprar vivienda

Málaga capital ha 'colado' tres barrios entre los 25 más caros de España para comprar vivienda, según un análisis de mercado del portal inmobiliario Pisos.com que constata grandes diferencias de precio en España dentro de cada ciudad en función de las barriadas. De hecho, al comparar el precio medio de cada capital de provincia con el de su barrio más cotizado, las diferencias resultan especialmente reveladoras, con Málaga encabezando la brecha porcentual más pronunciada con un incremento del 115%: desde los 4.664 euros de media que se cobran en la capital hasta los 10.020 euros específicos de La Térmica-Sacaba Beach.

La presencia de Málaga en el selecto listado español de barrios más caros corresponde así a La Térmica-Sacaba Beach, que está en el puesto 12, a Malagueta-Monte Sancha en Málaga, que con 9.178 euros el metro se sitúa en la posición 17, y Bellavista-El Morlaco en Málaga (8.675), que cierra en el puesto 25.

Según los datos de doce capitales de provincia andaluzas, el podio de los barrios más cotizados de España a noviembre de 2025 lo encabezan tres ubicaciones madrileñas de prestigio histórico. Recoletos lidera la clasificación con 15.451 euros por metro cuadrado, seguida de Castellana con 13.169 euros y Jerónimos con 12.971 euros. A continuación, se sitúa Sant Nicolau en Palma con 11.846 euros, seguido de Lista y Goya, ambos en Madrid, con precios que rondan los 11.493 euros.

"Las diferencias porcentuales entre el precio medio de la capital y su barrio más caro son especialmente pronunciadas en Madrid y Málaga, ciudades donde determinados barrios se han convertido en auténticos enclaves de lujo con precios que duplican o triplican la media municipal", ha explicado este lunes el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

Top 25 de barrios con la vivienda más cara

El top 10 lo completan Justicia-Chueca, Almagro e Ibiza en Madrid, y cierra Diagonal Mar-El Front Marítim del Poblenou en Barcelona con 10.477 euros por metro cuadrado. Trafalgar en Madrid ocupa el undécimo puesto con 10.325 euros, mientras que La Térmica-Sacaba Beach en Málaga se sitúa en duodécima posición con 10.020 euros.

La lista continúa con Trafalgar en Madrid (10.325 euros), La Térmica-Sacaba Beach en Málaga (10.020 euros), Pedralbes en Barcelona (9.744 ), El Viso en Madrid (9.619), Nueva España en Madrid (9.363), Concepción en Madrid (9.312), La Malagueta-Monte Sancha en Málaga (9.178), Arapiles en Madrid (9.088) y Río Rosas en Madrid (9.063). Son Vida en Palma alcanza los 8.972 euros por metro cuadrado, mientras que Sol en Madrid se sitúa en 8.806 euros. Cierran el top 25 La Calatrava en Palma (8.702), Universidad-Malasaña en Madrid (8.693), La Dreta de l'Eixample en Barcelona (8.691) y Bellavista-El Morlaco en Málaga (8.675).

"Madrid acapara 17 de los 25 barrios más caros del país, lo que evidencia la extraordinaria concentración de valor en determinadas zonas de la capital. No estamos hablando solo de barrios céntricos, sino de áreas donde confluyen factores como prestigio histórico, oferta cultural, espacios verdes y una actividad económica intensa", explica Ferran Font.

De hecho, cuatro capitales de provincia acaparan el ranking. Madrid lo hace con un precio medio de 7.303 euros el metro, lo que equivale a 657.310 euros por una vivienda de 90 metros. Palma de Mallorca le sigue con una media de 6.012 euros el metro (541.066 euros por piso tipo) y detrás va Barcelona con el metro cuadrado a 5.512 euros (496.063 euros por 90 metros). Cerrando la lista, Málaga presenta una media de 4.664 euros el metro (419.776 euros por una vivienda).

Diferencias entre capitales y sus barrios más caros

Al comparar el precio medio de cada capital de provincia con el de su barrio más cotizado, las diferencias resultan especialmente reveladoras. Málaga presenta la brecha porcentual más pronunciada con un incremento del 115%: desde 4.664 euros de media hasta 10.020 euros en La Térmica-Sacaba Beach. Le sigue Madrid con un 112% más entre su precio medio de 7.303 euros y los 15.451 euros de Recoletos. Palma registra un 97% de diferencia frente a Sant Nicolau (11.846), mientras Barcelona marca un 90% más en Diagonal Mar (10.477).

Toledo registra una brecha del 87% entre el precio medio de la ciudad (1.871 euros) y los 3.500 euros de La Antequeruela-Las Covachuelas. En Bilbao, el encarecimiento alcanza el 72% al comparar su media con los 7.207 de Abandoibarra-Guggenheim, mientras que Sevilla muestra un incremento del 71% hasta los 4.618 euros de Heliópolis. Por su parte, Murcia presenta una diferencia del 58%, desde los 1.920 de media hasta los 3.034 euros de San Nicolás, y Santa Cruz de Tenerife completa la lista con un aumento del 55% en Rambla-Duggi-Los Hoteles, donde el precio se eleva hasta los 4.235 euros el metro.

En el extremo opuesto, Valencia registra solo un 22% de incremento (de 3.576 euros de media a 4.354 euros en La Carrasca), Granada un 15% más (de 2.792 euros a 3.220 euros en Lancha del Genil), y Alicante presenta el caso más singular: su barrio más caro, El Palmeral con 2.692 euros, se sitúa un 9% por debajo del precio medio de 2.962 euros.

"En ciudades como Valencia, Granada o Alicante, la dispersión de precios entre barrios es mucho menor, lo que indica una estructura de mercado más homogénea en comparación con las grandes capitales donde la polarización es extrema", puntualiza Font.

El caso de Murcia, con más vivienda asequible

Del análisis de pisos.com se desprende que Murcia es la capital que concentra el mayor número de barrios con precios accesibles. "De los 25 más económicos de España, 16 se localizan en la capital murciana, evidenciando una realidad de mercado radicalmente opuesta a la de ciudades como Madrid o Barcelona y representando una alternativa real para quienes buscan acceso a la vivienda a precios razonables", explica el director de Estudios de Pisos.com.