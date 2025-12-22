Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Málaga enfila nuevo récord de exportación en 2025: casi 2.900 millones hasta octubre, un 4,2% más

El sector agro concentra el 47% de las ventas totales de la provincia de Málaga y los bienes de equipo avanzan hasta el 14%

Un productor en una de las muchas fincas de aguacates de la Axarquía

Un productor en una de las muchas fincas de aguacates de la Axarquía / L.O. / LMA_EXTERNAS_CORREO

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Las exportaciones de provincia de Málaga continúa firmando su mejor año de siempre en este 2025 a pesar de la incertidumbre que rodea el mercado internacional y de trabas como los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea. La provincia registra hasta octubre un total de 2.897 millones de euros en ventas al exterior con un aumento del 4,2% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En el conjunto del ejercicio de 2024, Málaga alcanzó una marca histórica de 3.272 millones de euros en exportaciones, y este 2025 apunta, de momento a un nuevo récord.

Por sectores, el segmento agroalimentario malagueño, con 1.358,2 millones de euros, sigue siendo el principal exportador de la provincia en este 2025, con el 46,9% de las ventas totales, pero su volumen de ventas baja un 6,2%. La caída del precio del aceite de oliva, que durante 2024 tocó precios máximos por la incidencia de la sequía, es una de las causas de este retroceso, ya presagiado por la industria agroalimentaria. Sin embargo, este factor ha permitido también que las ventas de aceite en EEUU se mantengan estables, ya que esa caída de precio ha amortiguado la entrada en vigor de los aranceles.

El segundo apartado en las ventas exteriores de Málaga son los bienes de equipo con 377,7 millones (un 13,8% del total de exportaciones de la provincia) y, en este caso, con una tendencia muy al alza, ya que las ventas aumentan interanualmente un 13,9%. Esta subida es clave para que la provincia mantenga este año, de momento, unas cifras máximas de crecimiento en comercio exterior.

Las grúas de contenedores del puerto de Málaga. | ÁLEX ZEA

Las grúas de contenedores del puerto de Málaga. / Álex Zea

La pujanza exportadora de Málaga se debe en gran parte a sus más de 1.000 empresas exportadoras regulares, un tejido consolidado que concentra el 90% del total de las ventas exteriores de la provincia.

Un exito de Málaga basado en la mayor diversificación

La consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, destacaba recientemente, en una entrevista con La Opinión, que el éxito de Málaga obedece en cuenta medida a la creciente diversificación de su economía exportadora.

"Hace años era un destino turístico, pero ha incorporado toda la parte de tecnología y digitalización, está muy en la mente de los emprendedores tecnológicos, de los nómadas digitales, y eso al final es exportación de servicios. Ese es el camino a seguir. Hay algún reto todavía que es diversificar los mercados de destino, porque todavía Europa supone un gran porcentaje de las exportaciones. Italia, Portugal y Francia siguen siendo muy protagonistas en el destino de las exportaciones malagueñas. En el contexto actual es bueno tener a Europa como mercado pero es importante diversificar porque si a algunos de esos países les va mal tendríamos un problema", comentaba.

Respecto al sector 'agro,' Carbonell también señalaba que sus exportaciones incorporan cada vez más la tecnología, con avances también en posicionamiento de marca, marketing, comunicación y diferenciación de los productos.

"Es una gestión e inversión en intangibles que hace que esas exportaciones se puedan posicionar en un rango mayor de precio y que sean menos permeables a incrementos de los aranceles y a vaivenes de los mercados internacionales", añadía.

Datos andaluces de exportación

Andalucía sumó 33.970 millones de euros en exportaciones de bienes entre enero y octubre de este ejercicio, 1,2% más que en el mismo periodo de 2024, según los datos del Ministerio de Comercio.

TEMAS

