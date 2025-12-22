Los mayores de 55 también se van de Erasmus con la UMA

Ir de Erasmus ya no es sólo un plan para los estudiantes malagueños más jóvenes. Los más mayores también pueden apuntarse a conocer Europa de la mano de la Universidad de Málaga. Y no hablamos de alumnos que estén en los últimos cursos de un grado, sino de los del Aula de Mayores, personas de más de 55 años que desde el curso pasado hacen ondear la bandera de Erasmus+ por diferentes países.

La curiosidad por conocer lugares y gentes distintas y seguir aprendiendo fuera del aula es lo que motiva a los mayores malagueños a apuntarse a este programa, asociado tradicionalmente a los más jóvenes y que en la UMA está promovido por el Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario.

«Les encantan las clases, aprender y si ese aprendizaje puede ser fuera de España, les motiva más aún», explica Jesús Delgado, director del Aula de Mayores +55 de la UMA.

Alumnos del Aula de Mayores de la UMA, de Erasmus en Italia. / La Opinión

Novedad en la UMA

La institución malagueña ofrece a sus alumnos veteranos esta posibilidad desde el curso pasado, tras obtener la acreditación necesaria por parte del Sepie, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, dependiente del Gobierno.

El Aula de Mayores, que este curso ha batido de nuevo récord de participación con casi 3.000 alumnos, destaca en el panorama universitario español con este programa Erasmus+ para seniors.

El objetivo, explica Jesús Delgado, es que la universidad, incluido el programa de mayores, «mire hacia Europa y sea un escenario de intercambios».

De hecho, antes de que los alumnos malagueños empezaran a viajar a otros países, la UMA ya ha recibido en tres ocasiones a mayores italianos y a profesores de otros países como Finlandia.

Son experiencias que favorecen el intercambio de buenas prácticas y de metodologías, «sobre todo en temas fundamentales en la sociedad actual como la brecha digital, el cambio climático o la ciudadanía europea», describe el director del Aula de Mayores.

Portugal e Italia para empezar

El curso pasado, cuando se estrenó el programa en la UMA, fueron 36 los estudiantes mayores que participaron en las movilidades. Dos estancias de entre tres y cinco días en Italia y en Portugal.

Sus anfitriones fueron la Università delle LiberEtá de Udine, en Italia, y la International Association for All de Barcelos, en Portugal, que les organizaron salidas culturales, talleres, clases y prácticas de distinto tipo.

Este curso confían en poder sacar algunas plazas más al haber logrado aumentar la financiación europea desde 69.000 a 90.000 euros. Y es que tras el éxito de las primeras experiencias y el ‘boca a boca’, esperan tener «muchas más» solicitudes. Las plazas disponibles serán al menos 45 y los destinos variarán.

Movilidades Erasmus de alumnos del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga en Portugal e Italia / La Opinión / LMA

Los requisitos para los Erasmus de mayores son básicamente dos: la edad, priorizando a los más veteranos, y el número de cursos que han realizado: «Premiamos la edad y la veteranía en el programa».

El conocimiento de idiomas también es importante, aunque la UMA tiene en cuenta las dificultades de los más mayores para aprender idiomas antes, cuando el acceso a este conocimiento no estaba tan extendido como ahora.

Sin embargo, la posibilidad de viajar de la mano de la universidad a otros países está animando a los mayores de Málaga a estudiar otras lenguas: «A raíz de haber estado en Italia, se han apuntado más a italiano. Este idioma lo pusimos tras la visita del grupo de Italia aquí y está funcionando muy bien».

Además de esta lengua, el Aula de Mayores de la UMA, que el curso pasado celebró su 30 aniversario, ofrece distintos niveles de inglés, francés y alemán.

Beneficios para los mayores

El aprendizaje de idiomas es uno de los beneficios de este tipo de Erasmus, aunque no el único: «Se generan una serie de sinergias que estimulan el conocimiento europeo, el salir de tu círculo de confort, sobre todo entre una población que en algunos casos está más anquilosada».

Jornada informativa sobre el programa Erasmus+ para el Aula de Mayores en la UMA. / La Opinión

Además, por supuesto, todos los participantes destacan el disfrute que suponen estos viajes en los que se pueden dar anécdotas como que «italianos, portugueses y españoles se reúnan en un karaoke cantando canción italiana, fados y coplas».

A diferencia de movilidades de otros niveles educativos como en Secundaria, el alojamiento no es con familias o particulares sino en hoteles o alojamientos similares.

Erasmus de profesores

El programa de Movilidad Erasmus+ del Aula de Mayores de la UMA también incluye becas para el profesorado, que puede viajar a otros países para dar clase, formarse o lo que se denominan periodos de observación para aprender nuevas metodologías docentes.

«Aprenden metodologías didácticas o actividades que luego pueden realizar aquí. Eso siempre es muy enriquecedor», destaca Jesús Delgado.

Cinco docentes de la institución malagueña han realizado ya movilidades en Portugal, Hungría, Italia, Dinamarca y República Checa y se están gestionando las becas de otros tantos.

Igualmente, la UMA ha recibido a cuatro expertos europeos como Francois Vellas, presidente de la Asociación Internacional de Universidades para Mayores (AIUTA), y Nadia Hrapkova, presidenta de la Asociación Europea de Estudiantes de Universidades para Mayores (EFOS).

A partir del próximo enero, será de nuevo el turno de los mayores malagueños, que no se conforman con aprender en los numerosos cursos que ofrece la UMA. Un buen grupo viajará a otros países para «abrir puertas al conocimiento y al espacio europeo». Algo para lo que hay que salir de la «zona de confort, luchar contra ella y no ponerse límites», concluye el director del Aula de Mayores.