Religión
El Papa nombra Capellán de Su Santidad al malagueño Salvador Aguilera
E.P
El papa León XIV ha otorgado el nombramiento de Capellán de Su Santidad al sacerdote diocesano Salvador Aguilera López, natural de Ronda, en reconocimiento a su labor al servicio de la Sede Apostólica.
«El Santo Padre ha tenido a bien agregar al presbítero a la Familia Pontificia, como capellán otorgándole el título honorífico de monseñor. Este nombramiento, que se hace público tras años de intensa labor en la Curia Romana, es signo de gratitud por el trabajo ejercido por Salvador en favor de la Iglesia Universal», según ha informado la Oficina de Prensa del Arzobispado de Toledo.
El título de Capellán de Su Santidad es la única distinción honorífica que ha permanecido vigente tras la reforma simplificadora realizada por el papa Francisco en 2014 para el clero secular. Se otorga a sacerdotes que han destacado por su servicio y fidelidad. Según el protocolo eclesiástico, este nombramiento permite al sacerdote vestir la sotana con botonadura y ribetes morados, así como el fajín del mismo color, simbolizando su pertenencia a la Casa Pontificia.
Salvador Aguilera nació en 1982 en Ronda (Málaga) y fue ordenado sacerdote en la Catedral Primada, en julio de 2007. Es doctor en Teología y experto en Liturgias Orientales y Rito Hispano-Mozárabe, y desempeña desde 2013 su ministerio en el Vaticano como oficial del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
