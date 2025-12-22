Atascos en Málaga: el PP acusa a Óscar Puente de "humillar" y "mentir" a los malagueños

Con unas manifestaciones del ministro Óscar Puente sobre la movilidad en Málaga aún recientes, el PP ha reiterado su petición al Gobierno central para que actúe contra los atascos en esta provincia y "no vuelva a mentir, ya que no ha puesto en marcha ni una sola obra". El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, afirmó que "el Ejecutivo de Pedro Sánchez humilla y miente a los malagueños". Y así lo aseveró "después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya reconocido en una entrevista los serios problemas de movilidad que tiene la provincia".

Ortega reiteró "la negativa de Puente a atajar la caótica situación que vive Málaga en materia de movilidad" y reprochó al “ministro tuitero” su "hipocresía a la hora de analizar el colapso diario que sufre la A-7 de este a oeste en la provincia". Y, al mismo tiempo, reclamó a Puente “voluntad política” para implantar medidas urgentes que reduzcan los atascos “como implantar carriles reversibles, unidades de respuestas rápida de la DGT para liberar las vías lo antes posible ante accidentes o averías y, por supuesto, bonificar de una vez la AP-7 de la Costa del Sol al nivel de otras autopistas en España".

De este modo, el dirigente popular reaccionaba a la entrevista al ministro de Transporte y Movilidad Urbana, Óscar Puente, publicada este domingo por La Opinión de Málaga. Al ser cuestionado por los problemas de movilidad de esta provincia, el ministro socialista miró al pasado y puso el foco sobre el desarrollo urbanístico de la Costa del Sol: «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte», explicó. A su vez, Puente insistió en que su ministerio ya está trabajando en la mejora de la A7 y la AP7 o en el proyecto de un tren litoral de la Costa del Sol entre Nerja y Algeciras, cuyo estudio de viabilidad se está llevando a cabo.

"Más realidades"

Al criticar al ministro de Transportes, el dirigente popular Cristóbal Ortega le reclamó a Puente “más realidades y menos esperanzas”. En este sentido, Ortega señaló que la “apatía de Sánchez, Montero y Puente es el factor clave del bloqueo inversor que sufre la provincia en materia de movilidad por parte del Gobierno de España”.

“¿Cómo es posible que, en siete años, en una provincia como Málaga que lleva arrastrando estos problemas de movilidad durante este periodo, no se haya puesto en marcha mejoras de gran calado que atajen la terrible situación que vivimos a diario en la A-7?”, se preguntó Ortega.

"Las mentiras de Puente"

Asimismo, el dirigente popular subrayó “las mentiras de Puente” respecto al tren litoral. “Afirma sentirse emocionado por este tren tan necesario para la provincia y luego, en la práctica, sus estudios de viabilidad demuestran que todo es una pantomima; por eso le pedimos al ministro de Transportes que use las energías que quiere poner en el proyecto del tren litoral para hacerlo realidad y no seguir mintiendo a los malagueños”, insistió Ortega.

Además del tren litoral, Ortega instó a Puente a que “levante su veto al Cercanías malagueño, que sufre un terrible abandono, así como falta de mantenimiento e inversión impropia de una provincia como Málaga”.

El dirigente popular recordó que “el Cercanías malagueños es el más rentable de todo el país con más de 17 millones de usuarios en 2024 que lo confirman". "Sin embargo, el Gobierno socialista prefiere proteger y mejorar los Rodalíes catalanes antes que implementar mejoras en la red ferroviaria de nuestra provincia. El sectarismo de Sánchez no tiene límites y se lo recuerda cada día a nuestros vecinos”, concluyó Ortega.