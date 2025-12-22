El PP se queda solo en su defensa de la Torre del Puerto

El desacuerdo en torno a la Torre del Puerto de Málaga no es solo un choque político y social sobre el edificio en sí: se trata una disputa sobre cómo se decide la ciudad, qué modelo económico se prioriza y qué se entiende hoy por “interés general” en un espacio tan simbólico como el frente marítimo. El proyecto del hotel rascacielos en el dique de Levante sigue generando controversia y no deja de ser, aún, un propósito que puede condicionar de forma irreversible el paisaje y que este lunes de Lotería de Navidad ha vuelto de poner en evidencia en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga las posturas antagónicas. El PP ha vuelto a hacer uso de su mayoría para desestimar la moción del PSOE que pedía dar "carpetazo definitivo" al proyecto después de que la Autoridad Portuaria lo haya paralizado hasta que no se resuelva su horizonte judicial. Aunque sigue estando solo, pese a los constantes reveses de Puertos del Estado, el rechazo de la Academía de San Telmo, de la plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte e incluso de las dudas sobre su financiación.

La discusión enfrenta a quienes lo defienden y quienes lo rechazan. E incluso a quienes los que antes lo amparaban y han cambiado de opinión. Es el caso del propio portavoz socialista, Daniel Pérez, que reconoce este giro tras "un proceso activo de escucha de la ciudadanía" y tras el estudio de las encuestas, que reflejan rechazo ciudadano, después de que durante el debate la edil de Urbanismo, Carmen Casero, le reprochara, tirando de hemeroteca, este viraje ideológico.

Según Pérez, la ciudad “ha cambiado” desde que se impulsó el proyecto en 2016 y sostuvo en el Pleno que el proyecto "ha llegado a su punto final". El portavoz socialista sostiene que se han producido “tres cambios sustanciales” en el proyecto, desde el primero de José Seguí hasta el actual de David Chipperfield que han generado dudas incluso en el propio Puerto. "Es su enésimo fracaso", le espetó a De la Torre.

Impacto en el skyline

El PSOE pide rechazar expresamente la construcción de un hotel rascacielos en el dique de Levante por el impacto sobre “la fisonomía de Málaga”, la fachada portuaria, el patrimonio paisajístico y el riesgo de “ocultar” elementos identitarios como La Farola.

Pérez también afirmó en el debate que el proyecto que llegó a Puertos del Estado “no se parece un huevo a una castaña” respecto al inicial y denunció incrementos de edificabilidad y falta de claridad del procedimiento. Por este motivo, defendió que se descarte definitivamente el proyecto y reclamó que se pueda construir “en cualquier lugar, pero no en la fachada portuaria”. Porque el portavoz socialista insistió en que el objetivo no es estar “en contra de un hotel en Málaga”, sino en contra de ese emplazamiento, por tratarse de dominio público portuario y por su afección al perfil de la ciudad -“daña de forma irreversible el skyline”-.

Pérez recordó que existen dos recursos en vía judicial, motivo por el que el Puerto habría dejado el proyecto “en stand by”, y definió la propuesta como “más una nebulosa que un proyecto realizable”, “con más sombras que certezas”.

Con Málaga también se muestra taxativamente en contra del proyecto de la Torre del Puerto. Su portavoz, Toni Morillas califica el hotel rascacielos como una “operación especulativa” y pidió al alcalde que “asuma su fracaso y rectifique”. Sostiene que el proyecto simboliza “un modelo decadente y especulativo” que prioriza el negocio de un fondo de inversión frente a las necesidades de los barrios, con “elusión de la participación vecinal” y “retorcimiento de la normativa”.

Puertos del Estado: informes y exigencia de rigor

Morillas citó el informe de Puertos del Estado que considera “demoledor” y aseguró que el proyecto no estaría justificado por el interés general ni se ajustaría a la modificación del Plan Especial del Puerto. Por ello, se sumó a la petición del PSOE y exigió también la paralización definitiva y que el dique tenga un uso “público y social”, con un debate ciudadano sobre el destino del suelo portuario “para el disfrute de la ciudadanía”.

Por parte de Voz, Antonio Alcázar, su portavoz municipal, defendió que Málaga necesita turismo e inversión para ser una ciudad “dinámica y competitiva”, pero admitió las críticas que se ciernen sobre el proyecto. "No todo vale ni todo puede hacerse en cualquier sitio ni de cualquier manera", dijo. Sostuvo en su intervención, sin embargo, que la moción del PSOE responde más al “oportunismo político” que al interés de la ciudad, "aunque compartimos la mayo parte del diagnótico crítico".

Según Alcázar, Puertos del Estado exige más rigor e informes, “por lo que algo no se ha hecho bien”, pero rechazó que esta situación sea usada para practicar un “veto ideológico” a cualquier intervención de gran escala en el Puerto, al que atribuye un papel de modernización y empleo. Por eso, planteó la necesidad de llevar a cabo “más estudios, informes y criterios apropiados” y apuntó a la falta de un modelo claro de relación puerto-ciudad, además de pedir estudios de movilidad y una revisión integral que contemple ubicaciones adecuadas.

Consulta ciudadana: choque entre PSOE y PP

La concejala de Urbanismo Carmen Casero, que tuvo el último turno en la réplica, pregún al PSOE por qué ahora exiten una consulta ciudadana, en 2025, cuando no se planteó antes, en 2017: "porque entonces estaban ustedes en el Gobierno de la Junta". Desde su punto de vista, la Torre del Puerto encaja en una ciudad como Málaga y aludió a previsiones urbanísticas anteriores (PGOU) y a las buenas experiencias de diversificación de servicios en los puertos, con impacto directo en inversión y empleo sobre la ciudad "muy interesante"

"Esa imagen bucólica del Puerto que quieren vender no es estática. Se ha transformado considereblemente", dijo Casero, quien negó que el rascacielos vaya a afectar al conjunto histórico protegido de la ciudad y sostiene que los informes del expediente lo situarían fuera de los ámbitos con protección patrimonial.

Asegura además que Puertos del Estado habría planteado que las carencias detectadas “se pueden subsanar o complementar” y reivindicó que el acuerdo reciente del Consejo de la Autoridad Portuaria va en esa línea. También reprochó al PSOE un cambio de postura y recuerda que representantes socialistas votaron a favor en el órgano portuario.