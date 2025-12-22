Lotería de Navidad
La administración de El Brujo, en Plaza Mayor, vende el quinto premio: “Es la primera Navidad que damos premio, pero no será la última”
La administración de lotería de Plaza Mayor ha repartido 2,7 millones de euros
Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad
Gloria Pérez
El premiado 60649 ya cuelga en el mostrador de la administración de lotería El Brujo de Plaza Mayor. Esta mañana ha llovido champán en su puerta por los 2,7 millones de euros repartidos en 45 series de la Lotería de Navidad. Es decir, esto se traduce en 450 décimos que se premian con 6.000 euros cada uno.
Es la primera Navidad de Aurora Castro regalando sonrisas en estas fechas. Ella es dueña de la administración familiar desde 2020 y todavía no había dado ningún premio el 22 de diciembre. “En mayo dimos la primitiva, casi 60 millones de euros, pero en Navidad ha sido el primer año”, asegura la lotera y añade: “No será el último, seguiremos dando”.
Felicitaciones de los clientes de Plaza Mayor
“Me entero porque me llamó el hijo de una clienta que llevaba el número”, explica Aurora. Los viandantes del centro comercial y clientes habituales de la administración la felicitan. Ella da las gracias con abrazos y besos, pero tiene que seguir trabajando. Aún con la emoción en el cuerpo, Aurora sigue con su jornada laboral atendiendo a aquellos que se acercan a cobrar su décimo y a quienes aprovechan para comprar otros sorteos por si se les contagia algo de suerte.
Aurora no se quedó con ningún número de los premiados, pero para ella “repartir premios siempre es una alegría”.
