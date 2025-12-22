Este es el pueblo más bonito de Málaga para 2026: "Callejuelas empinadas y pasadizos"

Málaga ya tiene el que será el pueblo más bonito de 2026, que "todo el mundo debería conocer" en este próximo año. Así lo ha dado a conocer la prestigiosa revista Viajar, que ha vuelto a publicar el mapa anual con los pueblos más bonitos de España, uno por cada provincia.

"Una cuidada selección que reconoce a pueblos con encanto, rurales, históricos o grandes joyas. O lo que es lo mismo: la excusa perfecta para conocer uno, o muchos de ellos, en 2026", ha señalado al respecto la publicación.

Tal y como ha indicado, para crear este listado, sus redactores han recorrido la geografía española para encontrar los destinos que sobresalen por sus "propuestas turísticas innovadoras por demostrar, con hechos, que existe vida más allá del asfalto y los rascacielos".

"Desde las cumbres abruptas del norte hasta los pueblos costeros acariciados por el sol, atravesando valles fértiles, bosques tupidos, molinos que parecen detenidos en el tiempo, cascos medievales y callejuelas de piedra que podrían ser escenario de un cuento", ha añadido.

Frigiliana, el pueblo más bonito de Málaga para 2026 según Viajar

Y en el caso de Málaga, un municipio ha sido el claro vencedor en este listado: Frigiliana. No es la primera vez que este municipio que cada vez atrae mayor atención turística consigue este reconocimiento, sino que ha sido declarado el pueblo más bonito de España por la revista Viajar por segundo año consecutivo.

Frigiliana / La Opinión

"Viajamos ahora al corazón de la Axarquía, a una ladera de las sierras de Almijara, Tejeda y Alhama", ha comenzado diciendo la revista sobre el considerado como el pueblo blanco por excelencia de Málaga.

Por qué Viajar ha elegido Frigiliana: callejuelas empinadas y pasadizos

Viajar ha asegurado que esta localidad, situada "a tiro de piedra de la Costa del Sol", cuenta con un pasado morisco muy presente en su fisionomía: "Las callejuelas empinadas, los pasadizos y las casas encaladas conforman el conjunto arquitectónico de origen árabe mejor conservado de la provincia".

Además, ha recalcado: "Las calles forman un laberinto blanco que conduce a joyas como la iglesia renacentista de San Antonio (siglo XVII), la ermita del Santo Cristo de la Caña (siglo XVIII) o el caserón renacentista Palacio de los Condes de Frigiliana, conocido como El Ingenio".

El mapa con los pueblos más bonitos de España para 2026 / Revista Viajar

Los pueblos más bonitos de Andalucía para 2026, provincia por provincia

En cuanto al resto de Andalucía, la revista Viajar también ha querido señalar los pueblos más bonitos de cada provincia, de imprescindible visita para el próximo año.

En el caso de Almería, el escogido ha sido Agua Amarga; mientras que el pueblo más bonito de Cádiz es Zahara de la Sierra; y de Córdoba, Zuheros.

La provincia de Granada tiene en Montefrío su pueblo más bonito, Huelva en El Rocío, Jaén con La Iruela y Sevilla en Santiponce.

Los pueblos más bonitos: con tradiciones de generación en generación

"Son esos lugares donde aún se dejan las puertas abiertas y todo el mundo se conoce por su nombre. Para muchos, son el lugar donde crecieron; para otros, el destino al que aspiran cuando buscan una vida más tranquila", ha recalcado sobre estos territorios.

Frigiliana en la comarca de la Axarquía / EUROPA PRESS - Archivo

Además, ha afirmado que en estos municipios, perviven tradiciones que se mantienen generación tras generación y un "fuerte sentido de comunidad".

Listado completo: los pueblos más bonitos de España para 2026

"Sus fiestas, sus acentos y su forma de vivir resumen una combinación difícil de encontrar: calma, hospitalidad y belleza sin artificios. Son los pueblos de España, esos a los que se regresa cuando hace falta desconectar y poner la vida en perspectiva", ha añadido.

Aquí puedes ver el listado completo de los pueblos más bonitos de España para 2026, provincia por provincia y por orden alfabético: