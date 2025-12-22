Quimioterapia domiciliaria: el Hospital Regional de Málaga suma esta modalidad al programa de trasplante autólogo

El Hospital Regional Universitario de Málaga sigue dando pasos para ofrecer una atención más humana y personalizada. El centro sanitario ha incorporado la quimioterapia domiciliaria a su programa de trasplante autólogo domiciliario (HEDO), una iniciativa que reduce los ingresos hospitalarios, minimiza los riesgos de infección y mejora la calidad de vida de los pacientes oncohematológicos.

Este nuevo enfoque permite administrar en el propio domicilio tratamientos tan complejos como el acondicionamiento quimioterápico previo al trasplante de progenitores hematopoyéticos, “garantizando los mismos estándares de seguridad y eficacia que en el entorno hospitalario”, según explica el hospital en un comunicado.

“Este modelo cambia por completo la experiencia del paciente”, afirma el jefe de servicio de Hematología, Manuel Isidro Muñoz, que hace hincapié en la seguridad del proceso. “Conseguimos que tratamientos muy intensivos se realicen en un entorno emocionalmente seguro, sin renunciar al rigor clínico”, subraya.

Favorece la recuperación

El doctor Muñoz resalta también los beneficios que aporta a los pacientes recibir este tratamiento en sus casas: “La evidencia nos muestra que el domicilio, cuando cumple criterios de seguridad, es un entorno óptimo para muchos de estos procesos, porque reduce complicaciones, favorece la recuperación y mejora el bienestar global del paciente y de su familia”.

Según indica la Junta en el comunicado, el programa HEDO ha permitido ya el autotrasplante domiciliario de más de 200 pacientes y ha gestionado más de 300 ingresos de otras indicaciones en personas clínicamente estables que, bajo un seguimiento estrecho de enfermería especializada, pueden continuar su tratamiento en casa. “Esta fórmula asistencial se dirige a pacientes con diagnóstico definido, buena estabilidad clínica y tratamientos que pueden ser administrados con seguridad en el domicilio”, han detallado.

Control estricto

Para el centro hospitalario, la incorporación del programa de quimioterapia domiciliaria —que se puso en marcha en octubre de 2025 — “consolida la filosofía del programa HEDO”, que está centrada en ofrecer una atención más humana, eficiente y ajustada a las necesidades individuales.

Asimismo, han aclarado que este programa cuenta con unos “protocolos estrictos de control” y se basa en una “comunicación continua” entre profesionales y las visitas diarias de enfermería especializada, que garantizan la correcta administración del tratamiento, la detección precoz de efectos adversos y el acompañamiento emocional durante todo el proceso.

Trabajo en equipo

El cuidador principal juega también un papel fundamental en el proceso de cuidados domiciliarios, por lo que desde el centro se realiza una formación exhaustiva antes de implementarse. Además, el equipo médico mantiene una “supervisión permanente”, combinando la valoración telemática y la presencial.

Por su parte, el servicio de Farmacia Hospitalaria participa en la preparación segura de la medicación y en la coordinación logística necesaria para su administración en domicilio.

“Es un trabajo de engranaje fino entre médicos, enfermería y farmacia; sin esa coordinación, un programa así no sería posible”, asegura el responsable del seguimiento de los pacientes trasplantados en programa HEDO, Abel García.

“La clave es que el paciente está atendido en todo momento con los mismos estándares que en el hospital, pero con el valor añadido de sentirse en casa”, añade el profesional.

En cuanto a los beneficios que aporta este programa de quimioterapia domiciliaria, desde el centro destacan que, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes, reduce el impacto emocional del ingreso hospitalario, disminuye la exposición a infecciones nosocomiales y aporta un modelo sostenible alineado con las nuevas tendencias de humanización y eficiencia del sistema sanitario.