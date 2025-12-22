Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de NavidadLoteríaQuinto premioViviendaCadáver mujerCastañedaVialiaAutobúsComprobar la Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Lotería de Navidad

Otro quinto premio de la Lotería de Navidad se reparte en Málaga: el 77715 deja 30.000 euros en la provincia

Cinco décimos, uno por cada administración, han sido vendidos en Torremolinos, Arroyo de la Miel, Torrquebrada y Málaga capital, repartiendo un total de 30.000 euros

Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad

La Administración 'La Gata Loca', ha vendido un décimo de un quinto premio

La Administración 'La Gata Loca', ha vendido un décimo de un quinto premio / L.O

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Pasadas las 11.00, en el alambre 2 de la quinta tabla, el tercer quinto premio de la Lotería de Navidad ha sido anunciado, recayendo cinco décimos en la provincia. El número afortunado, 77715, ha dejado 30.000 euros en Torremolinos, Arroyo de la Miel, Torrequebrada y Málaga capital, a 6.000 euros el décimo.

En Málaga capital, han sido las administraciones Nuestra Señora de la Luz (Avda. de la Luz, 19) y La Gata Loca (C/Catapilco, 3). En Torremolinos, se ha encargado de repartir suerte la administración Los Jazmines de la plaza del Lido, que también ha repartido otro quinto premio, diez décimos del 60649. En Arroyo de la Miel ha sido la administración ubicada en la avenida Antonio Machado, 76. La administración 'Olé tu suerte' en Torrequebrada ha repartido otro de los cinco décimos afortunados de la provincia.

Noticias relacionadas y más

Con este, ya son dos quintos premios que han repartido suerte en la provincia de Málaga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
  2. Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
  3. Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
  4. «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»
  5. Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
  6. El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario
  7. Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 36 litros
  8. Así será el nuevo Centro de Protonterapia de Málaga que contará con uno de los equipos de Amancio Ortega

"Vamos a tener unos Reyes estupendos": el 25412 reparte más de 8,2 millones en Vialia

"Vamos a tener unos Reyes estupendos": el 25412 reparte más de 8,2 millones en Vialia

Directo de la Lotería de Navidad: El Gordo deja en Marbella 120 millones de euros vendidos por el restaurante El Leonés

Directo de la Lotería de Navidad: El Gordo deja en Marbella 120 millones de euros vendidos por el restaurante El Leonés

El 60649, quinto premio de la Lotería de Navidad deja 2,7 millones en Málaga

El 60649, quinto premio de la Lotería de Navidad deja 2,7 millones en Málaga

Otro quinto premio de la Lotería de Navidad, el 77715, deja 30.000 euros en la provincia

Otro quinto premio de la Lotería de Navidad, el 77715, deja 30.000 euros en la provincia

El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja 8 millones en el Camino Suárez

El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja 8 millones en el Camino Suárez

Málaga enfila nuevo récord de exportación en 2025: casi 2.900 millones hasta octubre, un 4,2% más

Málaga enfila nuevo récord de exportación en 2025: casi 2.900 millones hasta octubre, un 4,2% más

El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 750.000 en Málaga

El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 750.000 en Málaga

¿Sabías que tu estómago tiene más neuronas que la médula espinal? 16 curiosidades sobre este órgano

¿Sabías que tu estómago tiene más neuronas que la médula espinal? 16 curiosidades sobre este órgano
Tracking Pixel Contents