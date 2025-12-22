Otro quinto premio de la Lotería de Navidad se reparte en Málaga: el 77715 deja 30.000 euros en la provincia

Pasadas las 11.00, en el alambre 2 de la quinta tabla, el tercer quinto premio de la Lotería de Navidad ha sido anunciado, recayendo cinco décimos en la provincia. El número afortunado, 77715, ha dejado 30.000 euros en Torremolinos, Arroyo de la Miel, Torrequebrada y Málaga capital, a 6.000 euros el décimo.

En Málaga capital, han sido las administraciones Nuestra Señora de la Luz (Avda. de la Luz, 19) y La Gata Loca (C/Catapilco, 3). En Torremolinos, se ha encargado de repartir suerte la administración Los Jazmines de la plaza del Lido, que también ha repartido otro quinto premio, diez décimos del 60649. En Arroyo de la Miel ha sido la administración ubicada en la avenida Antonio Machado, 76. La administración 'Olé tu suerte' en Torrequebrada ha repartido otro de los cinco décimos afortunados de la provincia.

Con este, ya son dos quintos premios que han repartido suerte en la provincia de Málaga.