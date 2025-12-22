El Torcal de Antequera estrena el invierno con la primera nevada de la temporada: "Un espectáculo único"

El Torcal de Antequera ha estrenado el invierno convirtiéndose en un manto blanco con la llegada de la primera gran nevada de la temporada, que ha sorprendido a los visitantes que se encontraban en este monumento natural este domingo con una estampa invernal única.

Esta imagen se ha podido contemplar desde el mediodía de este domingo, cuando la nieve ha comenzado a aparecer en este paraje declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

El Torcal de Antequera estrena el invierno con la primera nevada de la temporada / CV Torcal Alto

La primera nevada de la temporada cubre El Torcal de Antequera

"Al principio no cuajaba por la lluvia pero, tras varias horas, ya empieza a cubrir el paisaje", ha afirmado el Centro de Visitantes Torcal Alto, que ha asegurado que, desde media mañana, la nieve "no ha parado".

Esto ha hecho que El Torcal de Antequera se convirtiera en "un espectáculo único", con su paisaje kárstico, considerado el más espectacular de Europa, teñido de blanco en cada uno de sus picos, rocas y rincones.

Datos del temporal: litros acumulados, cota de nieve y temperaturas

Esta situación se produjo a causa del brusco descenso de temperatura y las lluvias que ya había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, y que han dejado precipitaciones constantes durante toda la jornada, con más de 20 litros por metro cuadrado.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología no descarta nuevas nevadas y precipitaciones en Antequera durante la jornada de este lunes, cuando se esperan cotas de nieve en picos de entre 900 y 1.200 metros desde las 12.00 horas.

El Torcal de Antequera estrena el invierno con la primera nevada de la temporada / CV Torcal Alto

Previsión AEMET: ¿seguirá nevando el lunes y el martes?

De igual modo, se prevén entre 3 y 8 grados de temperatura. Esta realidad climática continuará previsiblemente durante el martes y parte del miércoles, aunque se espera un regreso a la normalidad a partir del jueves.

"Un espectáculo único en El Torcal de Antequera. Eso sí, máxima precaución en la carretera: si continúa nevando, puede haber hielo o problemas de acceso", ha señalado el Centro de Visitantes. Además, ha reclamado a la ciudadanía: "Disfruta del momento con cabeza".