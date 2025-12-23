AI Charge 2035 dibuja el futuro de la movilidad eléctrica y la recarga inteligente en España

El encuentro celebrado en Madrid reunió a empresas, expertos y actores clave del sector para analizar cómo la inteligencia artificial, la automatización y la experiencia de usuario marcarán la evolución de la recarga eléctrica en los próximos años. El debate tuvo lugar en el marco de AI Charge 2025 powered by Chargia, en un contexto en el que el sector afronta retos que van más allá del despliegue de nuevos puntos de recarga.

Un cambio de paradigma en la recarga eléctrica

Ese cambio de enfoque explica también el origen de AI Charge 2035 . Según Eduardo Medina, CEO de Chargia, la iniciativa surge en un momento en el que el sector ha alcanzado un punto de inflexión. “Durante años hemos hablado de despliegue, de infraestructura y de crecimiento, pero ahora el verdadero reto es cómo funciona todo eso para el usuario y cómo somos capaces de escalar sin perder eficiencia”, señala. En este sentido, AI Charge nace con el objetivo de abrir un debate más maduro sobre el futuro de la recarga, situar la experiencia de usuario en el centro y analizar cómo la inteligencia artificial y la automatización pueden transformar toda la cadena de valor. “No es un evento para hablar del mañana, es un espacio para tomar decisiones que ya están impactando en el presente”, concluye.

El encuentro reunió a representantes de operadores de recarga, fabricantes, desarrolladores tecnológicos, consultoras y sector público / La Opinión

La transición hacia el vehículo eléctrico no avanza de forma uniforme, pero sí mantiene una dirección clara. A medida que crece el número de usuarios y el ecosistema madura, el sector empieza a plantearse preguntas diferentes que no tienen que ver solo con cuántos puntos de recarga son necesarios, sino de cómo deben funcionar, cómo integrarse en la experiencia de movilidad y cómo escalar de manera sostenible. Este cambio de enfoque fue uno de los hilos conductores de AI Charge 2035.

El encuentro reunió a representantes de distintas áreas del ecosistema, operadores de recarga, fabricantes, desarrolladores tecnológicos, consultoras y sector público, con el objetivo de poner sobre la mesa una visión compartida del sector en el horizonte de 2035. Un plazo que, más que un ejercicio de prospectiva lejana, sirvió como marco para analizar decisiones que ya están condicionando el presente.

La experiencia del usuario como eje del sistema

Uno de los consensos que se desprendieron de las distintas mesas de debate fue la necesidad de situar al usuario en el centro del diseño de la recarga eléctrica. La experiencia de uso aparece como un factor clave para la consolidación del vehículo eléctrico, especialmente en un contexto en el que las expectativas del consumidor se equiparan cada vez más a las de otros servicios digitales.

La recarga deja de ser un acto aislado para integrarse en una experiencia de movilidad conectada y predecible.

Aspectos como la simplicidad en el proceso de carga, la interoperabilidad entre operadores, la transparencia en la información o la fiabilidad del servicio se perfilan como elementos determinantes. En este sentido, el sector asume que la tecnología debe actuar como facilitador, reduciendo fricciones y anticipando necesidades, más que como una capa adicional de complejidad.

La experiencia de uso aparece como un factor clave para la consolidación del vehículo eléctrico / La Opinión

Inteligencia artificial y automatización: del potencial a la aplicación real

La inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes del encuentro, abordada desde una perspectiva práctica y operativa. Lejos de planteamientos abstractos, la conversación se centró en cómo la IA puede contribuir a optimizar la gestión de la recarga eléctrica: desde el mantenimiento predictivo hasta la automatización de procesos, pasando por la optimización del uso de la red y la mejora de la eficiencia energética.

La aplicación de estas tecnologías se presenta como una palanca clave para afrontar uno de los grandes retos del sector: escalar la infraestructura sin que ello implique un incremento proporcional de los costes operativos. En un escenario de crecimiento acelerado del parque de vehículos eléctricos, la automatización aparece como una condición necesaria para garantizar la viabilidad del sistema a medio y largo plazo.

Un ecosistema que necesita coordinación

Durante el evento también se puso de manifiesto la complejidad del ecosistema de la recarga eléctrica, en el que conviven actores con intereses, roles y ritmos distintos. La necesidad de colaboración entre empresas privadas, administraciones públicas y nuevos actores tecnológicos fue una constante a lo largo del encuentro.

El futuro de la recarga eléctrica pasa menos por soluciones aisladas y más por la capacidad de colaboración entre actores.

La estandarización de procesos, la interoperabilidad entre plataformas y la definición de marcos comunes se identificaron como factores clave para evitar la fragmentación del mercado. En este contexto, el sector asume que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de una coordinación estratégica que permita avanzar de forma coherente.

En el encuentro se puso de manifiuesto la necesidad de colaboración entre empresas privadas, administraciones públicas y nuevos actores tecnológicos. / La Opinión

Más allá del enfoque técnico

Más allá de los contenidos técnicos y estratégicos, el formato del encuentro reflejó una voluntad clara de alejarse del modelo tradicional de congreso sectorial, con una cuidada puesta en escena y un ambiente que buscaba transmitir la idea de cambio cultural, alineada con la transformación que vive el propio sector de la movilidad.

Este enfoque responde a una realidad cada vez más evidente, la transición hacia modelos de movilidad más sostenibles no es solo una cuestión de tecnología o regulación, sino también de percepción y confianza por parte de los usuarios.

La recarga eléctrica será un elemento estratégico del sistema de movilidad / La Opinión

Mirar a 2035 desde el presente

El horizonte temporal de 2035 sirvió como marco para ordenar la conferencia, pero las conclusiones apuntan a decisiones que deben tomarse en el corto plazo. La integración de la inteligencia artificial, la mejora de la experiencia de usuario y la colaboración entre todos los implicadosno se plantean como objetivos futuros, sino como necesidades actuales.

AI Charge 2025 “Powered by Chargia”, dejó así una lectura clara: la recarga eléctrica será un elemento estratégico del sistema de movilidad y su evolución dependerá de la capacidad del sector para combinar innovación tecnológica, eficiencia operativa y una visión centrada en el usuario. Un debate que, lejos de ser teórico, ya forma parte del presente de la movilidad eléctrica en España.

Para más información

Web: https://www.hellochargia.com/

RRSS: X Instagram LinkedIn