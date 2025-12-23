Aprobado el estudio de detalle para construir 281 VPO en Cortijo Merino

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde de forma inicial al estudio de detalle de cuatro parcelas ubicadas en el ámbito de Cortijo Merino, en el distrito Cruz del Humilladero, donde la Fundación Vimpyca construirá 281 nuevas viviendas protegidas (VPO).

281 viviendas protegidas en régimen de venta

El estudio de detalle aprobado tiene como objetivo la ordenación conjunta de las cuatro parcelas (R7, R8, R9 y R10) y la redistribución del techo edificable y el número de viviendas asignadas a cada parcela, conforme al Plan Parcial del área. Estas parcelas forman parte de un proceso de licitación para la transmisión onerosa de siete suelos municipales en Cortijo Merino, destinados a la construcción de un total de 562 VPO. En cambio, el Ayuntamiento obtendrá 74 viviendas para destinar a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

En detalle, la Fundación Vimpyca ha resultado adjudicataria del lote 2, que abarca las parcelas R7, R8, R9 y R10, para la construcción de 281 viviendas protegidas en régimen de venta. El precio de venta de las viviendas será de 1.892,25 euros por metro cuadrado útil. Como parte de este acuerdo, el Ayuntamiento obtendrá 38 viviendas del lote 2.

Redistribución del techo edificable

En cuanto a la redistribución del techo edificable entre las parcelas, los cambios son los siguientes:

R7 : El techo edificable pasa de 4.786,28 m² a 5.806,29 m² , aumentando de 47 a 57 viviendas .

: El techo edificable pasa de , aumentando de . R8 : El techo edificable pasa de 1.954,66 m² a 2.171,84 m² , aumentando de 19 a 21 viviendas .

: El techo edificable pasa de , aumentando de . R9 : El techo edificable pasa de 13.503,60 m² a 12.142,63 m² , reduciendo el número de viviendas de 133 a 120 .

: El techo edificable pasa de , reduciendo el número de viviendas de . R10: El techo edificable pasa de 8.334,44 m² a 8.458,22 m², aumentando de 82 a 83 viviendas.

Otras aprobaciones urbanísticas

El Consistorio también ha aprobado el pliego de condiciones para el arrendamiento de una parcela municipal en la calle Drago, 14, a petición del Club de Tenis Málaga, para destinarla a aparcamientos en superficie. La renta anual del arrendamiento de esta parcela, que cuenta con 1.217 m², será de 2.225,07 euros. Este espacio será utilizado sin ánimo de lucro para cubrir la falta de plazas de aparcamiento para los usuarios del club.

Además, se ha aprobado la prórroga de la concesión demanial sobre el conjunto edificatorio que alberga el Museo Carmen Thyssen Málaga, en la calle Compañía, 10 y 10 D. Esta prórroga, otorgada a la Fundación Palacio de Villalón, extenderá la concesión hasta el 9 de junio de 2026, con posibilidad de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026.

Estudio de detalle en la calle Empedrada

Por último, el estudio de detalle para el tratamiento conjunto de las fincas de la calle Empedrada, 8 y 6, esquina con la calle Jara, también ha sido aprobado de forma inicial. Este proyecto, promovido por Stay Together S.L., contempla un tratamiento conjunto de las dos fincas de 158,46 m² y 146,05 m², respectivamente.