Crimen en Málaga: Cata, la chica "alegre, dulce y generosa" que siempre quiso salir adelante

La vida de la joven cuyo cadáver fue hallado con heridas de arma blanca en un descampado estuvo marcada por la "violencia de género y el abandono", según Málaga Acoge

Imagen de Cata difundida por Málaga Acoge.

Imagen de Cata difundida por Málaga Acoge. / Málaga Acoge

La Opinión

La muerte a puñaladas de la joven española de origen ucraniano de 27 años cuyo cadáver fue hallado la madrugada el pasado domingo en una zona de La Palmilla próxima al río Guadalmedina ha supuesto un durísimo golpe para Málaga Acoge, la asociación de voluntarios que trabaja por la integración y promoción social, laboral y cultural de personas inmigrantes y otros colectivos vulnerables. En una emotiva y dolorosa despedida difundida en sus redes sociales, la organización nombra a la víctima Cata, "como ella quería ser llamada", con quien compartieron dos años del proyecto Thesan con el que apoyan a jóvenes extuteladas a través de alojamiento y formación.

Durante ese tiempo, la asociación asegura que tuvieron la suerte de conocerla pese a las dificultades, ya que sus caminos se encontraron tras "una vida marcada siempre por la violencia de género y el abandono de la joven. "Pudimos descubrir a una chica alegre, dulce, tremendamente presumida, generosa, con ganas de salir adelante y tener una buena vida", reza el texto en el que señalan cómo sus referentes Berni, Débora, Geno y Carmela, su mentora Clara y el resto de compañeros y compañeras "la sufrimos y disfrutamos a partes iguales, a veces con ilusión y a veces con preocupación".

Asegura la asociación que Cata cumplió sus sueños durante un tiempo porque "se esforzó, consiguió un trabajo, hizo amigos y emprendió una vida autónoma". También pasó por Proyecto Hombre, el IES Vicente Espinel (GAONA), Puerta Única y el Centro de Acogida Municipal. "Pese a todos los esfuerzos, a veces suyos y otras veces de aquellos que la acompañábamos, sus sueños no han podido llegar a cumplirse, anoche (la madrugada del domingo) le arrebataron la vida, y el consuelo que nos queda, a todos aquellos que la quisimos, es que su sufrimiento también ha terminado. Desde aquí la vamos a recordar cada día, en cada chico y chica que atendamos, y el dolor que sentimos hoy, lo vamos a transformar en energía y entusiasmo para acompañar a todas las personas jóvenes sin referentes familiares, para que ellas sí, cumplan sus sueños. Descansa en paz, Cata".

Investigación policial

La Policía Nacional investiga desde el hallazgo del cuerpo las circunstancias de la agresión y la autoría. Una llamada al 112 a las 6:30 horas del domingo alertó de la presencia de una joven inconsciente en la vía pública en un punto localizado tras la Comisaría del Distrito norte, en La Palmilla. El centro coordinador activó a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, cuyos efectivos sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la chica. Tras identificarla, los investigadores comprobaron que la joven estuvo hasta octubre en el sistema Viogén, el programa de protección de víctimas de violencia de género.

TEMAS

