El Proyecto Edufinet lleva la obra 'Las cosas fáciles' a Málaga para fomentar la inclusión financiera y digital de mayores

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha vuelto un año más a llevar a escena la obra 'Las cosas fáciles' en Málaga, de la mano de la compañía de teatro Blanca Marsillach, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera y digital de las personas mayores.

En concreto, cerca de 1.000 personas, procedentes de distintos municipios de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, se han beneficiado de esta actividad, que cuenta con el patrocinio de Funcas Educa y que acogió el pasado 11 y 12 de diciembre la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga, ha detallado Unicaja en una nota.

Tercer año con la obra teatral

Se trata del tercer año consecutivo en el que Edufinet y dicha compañía colaboran juntas en esta representación teatral, enfocada a este colectivo, y que ha obtenido, en sus dos ediciones anteriores, una buena acogida entre el público, gracias a su carácter dinámico, ameno y al interés de los temas que en ella se abordan.

Cada día se ofrecieron dos funciones, ambas en horario matinal (a las 10,00 y a las 12,00 horas), durante las que los mayores han podido conocer las claves de la educación financiera en finanzas personales y digitales, de una forma amena e informal, a través de representaciones teatrales, que incluyen la interacción con el público.

Conocimientos financieros a través del teatro

De este modo, han tenido acceso a conocimientos financieros esenciales en su día a día, así como a habilidades y competencias que favorecen su mayor autonomía tanto en la gestión de su economía, como en materia de ciberseguridad, contribuyendo, con ello, a reducir la brecha digital que, a menudo, afecta a este colectivo.

'Las cosas fáciles' es una comedia escrita y dirigida por Alberto Velasco y protagonizada por las actrices Sara Ralla y Cristina Izquierdo, que fue estrenada por primera vez en Madrid en octubre de 2023. Con una finalidad formativa, esta propuesta escénica pone el foco en la situación de las personas mayores a la hora de enfrentarse al nuevo mundo financiero y en la necesidad de dotarles de las herramientas y medios necesarios para promover su envejecimiento activo y una mayor independencia tanto en el manejo de sus finanzas personales como en su acceso al entorno digital.

Colaboración con la Compañía de Blanca Marsillach

Esta nueva colaboración viene a refrendar la relación que mantienen desde hace tiempo Edufinet y la Compañía de Blanca Marsillach y que ha llevado a ambas partes a trabajar conjuntamente en diferentes proyectos para promover la educación y la inclusión financieras de diversos colectivos y segmentos de edad.