Eugenio Gross abre por obras: inician una campaña para apoyar el comercio en la zona por el metro

Las obras de ampliación de la línea 2 del metro de Málaga hasta el Hospital Civil mantienen en vilo a unos 170 comercios situados en la zona de Echeverría de Gamarra, especialmente a lo largo de la arteria principal del barrio, la avenida Eugenio Gross. Los comerciantes temen una reducción drástica de sus ventas debido a la interrupción del tráfico y las obras que comenzaron en noviembre y que se extenderán durante, al menos, los próximos 30 meses. Con el objetivo de mitigar el impacto de estas obras, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han puesto en marcha una campaña de sensibilización dirigida a los vecinos, con el fin de fomentar la compra en los negocios locales. La iniciativa invita a los residentes a seguir apoyando a sus tiendas de siempre, a pesar de los trabajos de la línea de metro que mantienen la avenida abierta en canal y bloquean el tráfico.

Las autoridades han destacado que no será la única acción para apoyar a los comercios afectados. Carmen Sánchez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, junto a la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, han visitado este martes varios comercios de la zona para conocer de cerca la situación y reafirmar el compromiso de las instituciones.

Aunque la prolongación de las obras hasta el Hospital Civil supondrá un desafío para los comercios de la zona durante los próximos dos años y medio, la nueva línea 2 del metro promete transformar la movilidad en Málaga, con lo que se espera que, una vez finalizada la ampliación, se impulse el comercio local mediante el acceso más rápido y cómodo al barrio. Eso esperan también los comerciantes. El principal problema que detectan los empresarios es, precisamente, la imposibilidad de pasar con el coche por Eugenio Gross. Así lo reconoce, incluso, la propia Carmen Sánchez, quien ha explicado que la campaña consiste en la difusión de un vídeo con el lema 'Siempre estaremos contigo' -elaborado por Comercio de Andalucía- para dinamizar el comercio local. "Están representados cada una de las tiendas de la zona, de una forma muy simpática y divertida, con el que apelamos al compromiso de todos los vecinos para que sigan comprando a sus amigos, para que no pierdan el contacto mientras duran las obras del metro", ha explicado la delegada, quien asegura que son comerciantes que no solo generan empleo, sino que aportan idiosincrasia al entorno, dan vida, seguridad y crean riqueza.

En el mismo sentido se ha expresado Elisa Pérez de Siles. La edil ha destacado la predisposición de la Junta para escuchar y estar atenta a las necesidades de los empresarios locales, un enfoque que, según la edil, no fue tan evidente durante las primeras fases de las obras en otras zonas de la ciudad, como La Cruz del Humilladero y la Carretera de Cádiz. "La Junta de Andalucía no siempre estuvo tan pendiente de las necesidades de los comerciantes", señaló Pérez de Siles, en referencia a los trabajos del metro realizados bajo el gobierno del PSOE en la Junta. La edil recordó que en esas primeras fases, las campañas de dinamización comercial para apoyar a los negocios de los barrios afectados no llegaron a materializarse, algo que no ocurre en esta ocasión.

Mejoras en movilidad y apoyo a los comercios locales

La concejala mostró su confianza en que las obras de la línea 2 del metro no solo mejorarán la movilidad de la zona, sino que también contribuirán a "poner en valor" los comercios del barrio de Bailén-Miraflores, una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. Pérez de Siles destacó que, aunque las obras causarán perjuicios inmediatos, el objetivo final de la Junta y el Ayuntamiento es mejorar las oportunidades económicas y la conectividad del barrio, lo que beneficiará a los comercios a largo plazo.

La edil también agradeció la paciencia y comprensión de los comerciantes de Echeverría de Gamarra, quienes han recibido las obras con una actitud constructiva. "Estoy convencida de que entienden que el objetivo último de la Junta y el Ayuntamiento es mejorar la zona, aunque esto implique ciertos inconvenientes durante los próximos meses", afirmó Pérez de Siles.

Las autoridades llevaron a cabo un recorrido por algunas de las tiendas de Eugenio Gross afectadas por las obras del metro. / Ignacio A. Castillo

Campaña de apoyo en Navidad

La campaña de promoción del comercio de cercanía, impulsada tanto por el Ayuntamiento como por la Junta, hace un llamamiento a la ciudadanía para que siga comprando en sus tiendas locales, especialmente en estas fechas de Navidad, cuando la oferta de productos está más activa. "Ahora más que nunca es importante apoyar a los comercios locales, que ofrecen todo lo que necesitamos durante todo el año, pero especialmente en Navidad", recordó Pérez de Siles. "Es el momento de echar una mano", recalcó.

Por su parte, Diego Fernández, representante de la asociación de comerciantes de Echeverría, Gamarra y Eugenio Gross, explicó que son unas 170 las empresas que podrían verse afectadas por estas obras que comenzaron el pasado mes de noviembre. "Aún es pronto para evaluar el alcance, menos aún en estas fechas, que son más propicias para el negocio". De hecho, según los datos, el 20% de la facturación de los comercios de cercanía de Málaga se hace en estas fiestas navideñas.

Fernández también quiso agradecer la campaña de apoyo lanzada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, y reconoció que no será la única iniciativa. "Ahora viene lo difícil, habrá que aguantar el tirón. Sabemos que va a ser bastante duro, sobre todo en Eugenio Gross, pero también es cierto que esta zona necesitaba un cambio importante, ya que desde los años 60 no se ha hecho prácticamente nada", comentó Fernández, confiando en que, una vez terminadas las obras del metro, la nueva urbanización de la zona mejorará la imagen del barrio, lo que, a su juicio, beneficiará también a los comercios desde un punto de vista económico.

Directorio y mapa para apoyar a los comercios

Como parte de la campaña de sensibilización para apoyar a los comercios afectados por las obras, la Junta de Andalucía ha editado un directorio con un mapa en el que se localizan todos los negocios de la zona. Este directorio tiene como objetivo ayudar a los vecinos a conocer la ubicación de los comercios y fomentar las compras locales, especialmente durante la temporada navideña, que es fundamental para los establecimientos.

Como parte de la campaña de apoyo a los comercios de Eugenio Gross y sus alrededores se ha lanzado una iniciativa audiovisual para dar visibilidad a estos establecimientos, recordando a la ciudadanía que siguen abiertos y accesibles. El objetivo es fomentar que los vecinos sigan comprando en sus tiendas de siempre, apoyando a los pequeños negocios locales durante este periodo de obras. La campaña incluye la creación de un vídeo animado que destaca la importancia y la vinculación de los comercios locales con su barrio, además de subrayar la necesidad de que los vecinos sigan acudiendo a ellos, especialmente en estas fechas cruciales para las ventas. El mensaje de la campaña es claro: el comercio de Eugenio Gross sigue vivo, sigue activo y sigue ofreciendo el mejor servicio a sus clientes.

Minimizar el impacto de las obras

El objetivo principal de esta campaña es acompañar y apoyar a los comerciantes durante este periodo complicado. Tal como se señala en el mensaje, las obras suponen un impacto negativo en las ventas, por lo que es vital minimizarlo y reforzar la presencia de estos comercios en la vida diaria de los vecinos. La campaña pretende recordar que, a pesar de las dificultades, los comercios en Eugenio Gross y sus alrededores continúan ofreciendo productos y servicios, lo que contribuye a mantener la vida del barrio.

Apoyo institucional y compromiso con el comercio local

La campaña tiene como objetivo no solo visibilizar los comercios afectados, sino también apoyar a los empresarios en su lucha por mantener el contacto con sus clientes durante los próximos meses de obras. El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han mostrado su compromiso con el comercio local, poniendo en marcha esta estrategia para ayudar a que los negocios de la zona sigan adelante en un momento de incertidumbre.

De hecho, la Junta subraya que desde la Agencia de Obra Pública de Andalucía y la Delegación territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se han mantenido numerosas reuniones con los comerciantes para informar de las obras y prever las mejores opciones de cara a facilitar el acceso y minimizar el perjuicio a los negocios, incluyendo la búsqueda de aparcamientos paliativos en el entorno y la creación de directorios para comenzar el año próximo.