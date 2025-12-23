Faltan policías locales en Málaga: Advierte de que en algunos distritos de la capital no hay ni la mitad de los necesarios

Faltan policías locales en Málaga y esto afectaría a la seguridad en distintos puntos de la ciudad. Así se ha manifestado este martes la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, quien ha expresado su preocupación por esta falta de efectivos en varios distritos de la capital, que, desde su punto de vista, ha alcanzado niveles "especialmente alarmantes".

Según Morillas, las dotaciones en algunos casos no llegan ni a la mitad de lo recomendado. Por ejemplo, en la Carretera de Cádiz, Puerto de la Torre-Teatinos, Bailén-Miraflores, Ciudad Jardín o La Cruz del Humilladero, la policía opera con dotaciones mínimas, lo que se traduce en apenas dos patrullas en muchas de estas zonas, y solo una durante la noche.

Esta situación, según la portavoz adjunta de Con Málaga, crea una grave carencia de recursos humanos y limita la capacidad de la Policía Local para ofrecer un servicio público de calidad.

Escasez de policías frente a un aumento de población

En la misma línea, la formación ha destacado que la ratio de policías en Málaga es especialmente baja. Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Málaga, la ciudad cuenta con 849 policías locales para una población cercana a los 600.000 habitantes, lo que da una ratio media de 1,42 agentes por cada 1.000 habitantes. Esta cifra está muy por debajo de la ratio mínima establecida en el reglamento de la Policía Local, que exige 2 policías por cada 1.000 habitantes.

Morillas comparó esta cifra con la de otras grandes ciudades españolas como Zaragoza, Bilbao o Valencia, que tienen ratios de 2,5, 2,4 y 2,1, respectivamente. Además, destacó el aumento de las tareas y responsabilidades de la Policía Local, que en 2018 tuvo que cubrir más de 1.300 eventos frente a los 272 de 2011. Las llamadas ciudadanas al 092 también han aumentado considerablemente, superando las 120.000 anuales.

La situación en los distritos más afectados

Morillas también subrayó que la situación por distritos es "especialmente alarmante", con Carretera de Cádiz registrando una ratio de 0,69 policías por cada 1.000 habitantes, Puerto de la Torre-Teatinos con 0,63, Bailén y Ciudad Jardín con 0,73, y La Cruz del Humilladero con 0,74. Esta falta de efectivos se traduce en que grandes áreas urbanas de la ciudad cuenten con solo dos vehículos de patrullas, y solo uno durante la noche.

Morillas también recordó que la población de Málaga ha aumentado considerablemente, pasando de 531.000 habitantes en el año 2000 a 590.000 en 2024, y que el boom turístico también ha influido en el incremento de las tareas de la Policía Local. La concejala de Con Málaga resaltó que, en 2011, se cubrieron 272 eventos en la ciudad, frente a los 1.337 eventos que se gestionaron en 2018.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, tras reunirse con representantes del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP-AN) / CON MÁLAGA

Necesidad de un cambio en el modelo de seguridad

Morillas insistió en la necesidad urgente de cambiar el modelo de seguridad en la ciudad, apostando por una policía de barrio, más cercana y presente en el día a día de los vecinos. "Es necesario incrementar el número de efectivos y mejorar sus medios y las comisarías de distrito para intensificar la prevención, mediación comunitaria y atención a los problemas cotidianos de los ciudadanos", destacó Morillas.

La evolución de la Policía Local según SIP-AN

Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP-AN), Manuel Troyano, remarcó que la evolución de los recursos humanos de la Policía Local en los últimos 25 años refleja la falta de atención del Ayuntamiento al área de seguridad. Troyano comparó la plantilla de la Policía Local en 2006, que contaba con 980 policías, con la de 2025, que se estima será de 859. "Esto significa que la ciudad tiene 121 policías menos en dos décadas", concluyó Troyano.