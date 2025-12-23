La investigación pone el foco en el entorno de Cata, la joven sinhogar asesinada en Málaga

La Policía Nacional investiga el entorno en el que se movía Cata, la joven de 27 años que murió apuñalada el pasado fin de semana un descampado de Málaga. Así lo ha explicado este martes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha informado de que la joven vivía en la calle "en circunstancias de marginalidad y de indigencia" y que estuvo en el sistema Viogen "en un momento determinado", aunque su caso ya no estaba activo y no se le conocía la existencia de ninguna pareja ni conviviente.

Fernández ha indicado que el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está trabajando "de manera profusa y profunda" el caso, con muchos interrogatorios para conocer el entorno en el que se movía la víctima y así poder llegar al autor o autores de los hechos.

El crimen se conoció sobre las 6.30 horas de la madrugada del domingo, cuando los servicios de Emergencias 112 recibieron la llamada de un particular que alertaba de que había una mujer inconsciente en la vía pública tras la Comisaría de Policía del distrito norte, en La Palmilla. El centro coordinador alertó a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, cuyos efectivos confirmaron el fallecimiento de la mujer, que presentaba lesiones por arma blanca.

Autopsia e identificación

La investigación comenzó con la autopsia para determinar las causas de la muerte y la identificación de la víctima, que resultó ser una española de 27 años de origen ucraniano con referencias hasta octubre en Viogén, el programa de protección de víctimas de violencia de género, tal y como adelantó este periódico. Málaga Acoge, la asociación de voluntarios que trabaja por la integración y promoción social, laboral y cultural de personas inmigrantes y otros colectivos vulnerables, ha descrito a Cata como una chica "alegre, dulce, tremendamente presumida, generosa, con ganas de salir adelante y tener una buena vida" pese a las grandes dificultades a las que se enfrentó a lo largo de su vida, "marcada por la violencia de género y el abandono".

La organización ha recordado que la joven participó durante dos años en el proyecto Thesan con el que apoyan a jóvenes extuteladas a través de alojamiento y formación. "Durante un tiempo sus sueños casi se cumplieron, Cata se esforzó, consiguió un trabajo, hizo amigos, y emprendió una vida autónoma. Queremos agradecer en su nombre a todas aquellas entidades y profesionales que hicieron esto posible, especialmente a Proyecto Hombre, IES Vicente Espinel, Puerta Única y el Centro de Acogida Municipal, que hoy sienten la misma tristeza que nosotros, ya que allí también la hicieron suya", han informado.