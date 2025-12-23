Los malagueños retrasan la compra de Navidad, dejándola para última hora

A tan solo 24 horas de la Nochebuena, los mercados municipales de Málaga no cesan de recibir a cientos de personas que ultiman sus compras.

La festividad está a la vuelta de la esquina, y los distintos mercados de la capital son testigos de la constante afluencia de malagueños que corren para terminar sus adquisiciones.

Como viene siendo habitual en los últimos años, esta Navidad estará marcada por el aumento de los precios, lo que afecta directamente a las tradicionales compras navideñas, que este año no se llenarán tanto como en años anteriores.

El marisco: el producto más buscado / Álex Zea

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en lo que va de diciembre, los precios han subido un 3,9% de media, un incremento significativo aunque menor al del año pasado, cuando alcanzó el 6,1%.

En el Mercado de Atarazanas, uno de los más concurridos de la ciudad, los malagueños se agolpan en los puestos de marisco y carne. A pesar de la multitud, los comerciantes aseguran que, un año más, muchos han retrasado su compra navideña. “Al caer entre semana no he comprado nada aún, estoy haciendo ahora las compras de última hora”, comenta Encarni, una de las clientas que aún no ha completado su cesta navideña.

Sin embargo, no todos dejan todo para el último minuto. Algunos ya han hecho sus compras anticipadas, sobre todo de marisco y pescado, para poder congelarlo y, de paso, conseguir precios algo más baratos.

“Estamos vendiendo algo, pero este año hemos notado que las compras se han adelantado, sobre todo por los precios. Hay mucha gente que ya ha comprado para congelar”, explica un vendedor.

Los malagueños ultiman sus compras de cara a la Navidad, en el Mercado Atarazanas. / Álex Zea

El impacto de la subida de precios es palpable en el bolsillo de los malagueños. Los comerciantes coinciden en que, aunque los precios del marisco y la carne se han encarecido, el aumento no ha sido tan pronunciado en las últimas semanas como en otros productos.

Sin embargo, en general, los precios de algunos productos de la cesta navideña han experimentado subidas notables.

Lo más caro y lo más barato

Según la OCU, los productos que más han subido de precio estos primeros días de diciembre son los percebes (29,9%), la pularda entera (15,3%) y las angulas (11,5%).

También han aumentado los precios de productos como el pavo entero (4,8%), el redondo de ternera (3%), la merluza al corte (2,8%), la lubina (2,2%), las almejas (2,1%), los langostinos (1,7%), el besugo (0,8%) y el jamón ibérico de cebo (0,4%).

Por otro lado, algunos productos han mantenido sus precios, como el cordero y la lombarda. Y, en cuanto a las bajadas, se han registrado descensos en el precio de las ostras (-8,2%), la granada (-3,1%) y la piña (-1,5%).