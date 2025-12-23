Monte Pavero: un barrio demasiado inaccesible

En los bloques más antiguos de Monte Pavero, los blancos de comienzos de los 70 -el Catastro los data en 1972-73-, los vecinos más veteranos deben afrontar el doble trago de vivir en edificios sin ascensor y, por si no fuera bastante, que sus calles sean un desfile de escalinatas.

«Aquí viven muchas personas mayores y para salir de casa tienen que llamar a los sanitarios o a la policía», cuenta Charles Ajayi, que vive desde 2018 en la calle Trinquete, la más afectada del barrio.

En este sentido recuerda que aunque el primer tramo, desde calle Genoveses, sí tiene una rampa adaptada, luego se suceden cuatro escaleras «con 54 peldaños en total».

Los vecinos piden una solución técnica a tantas escaleras en calle Trinquete, en Monte Pavero. / A.V.

En cualquier caso, apunta Charles Ajayi, la rampa de acceso es lo único en lo que, cada cuatro años, los vecinos notan mejoría en esta parte de Monte Pavero: «Cada vez que hay elecciones la pintan, pero cuando llueve siempre resbala», se queja.

Las escaleras de calle Trinquete, algunas en un pésimo estado, son las que usan a diario los vecinos pero también Belén, que cuida a dos de ellos: «Estoy cuidando a dos personas, el hijo está con tacataca y no puede ni bajar, y la mujer mayor igual», destaca. En su opinión, el Ayuntamiento debería intentar hacer algo con la calle para mejorar la accesibilidad.

«Seguro que se encuentra una solución técnica», apunta Charles Ajayi. A su lado, otra vecina cuenta que tiene mucha dificultad para subir o bajar «con el cochecito del niño y el carrito de la compra».

El último tramo de calle Trinquete, en Monte Pavero, con un gran macetero en mal estado. / A.V.

Tampoco pasa por su mejor momento, en la parte alta de la calle -la que conecta con los bloques verdes de Monte Pavero, inaugurados en el 82-, una jardinera con una enorme grieta, que soporta mal que bien una palmera.

Para Charles Ajayi, el mantenimiento de calle Trinquete no es el mejor, y pone de ejemplo que, de cuatro farolas, «dos están fundidas». Este vecino calcula que pueden llevar todo el año fundidas, así que los vecinos tienen que tomar precauciones extra con los peldaños, cuando llega la oscuridad.

Calle Cabiro

También hay peldaños, aunque menos en la calle paralela, la calle Cabiro, a espaldas de uno de los bloques. Precisamente por ello, Charles piensa que la solución debería poder encontrarse con más facilidad.

Sin embargo, también hay que salvar un gran desnivel un poco más arriba, por medio de escaleras, para llegar a la calle Albacete, donde hay un pequeño espacio ajardinado.

Charles Ajayi, en la calle Cabiro, también en Monte Pavero. / A.V.

Para este vecino de Monte Pavero, también el Consistorio debería buscar una solución para salvar este desnivel. Su propuesta, además, pasa porque el Ayuntamiento arregle mejor la zona verde de calle Albacete, que no deja de ser dos grandes parterres con poco verde, «y convertirla en un parque para que puedan usarlo niños y mayores».

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales indicaron ayer a este diario que el Ayuntamiento «mantiene reuniones con los vecinos, la última hace un par de semanas, para llevar a cabo mejoras en la zona».