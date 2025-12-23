Un nuevo buffet libre de sushi en Málaga: con vistas al mar y 200 platos a elegir

La provincia de Málaga ha sumado un nuevo buffet libre que ha abierto sus puertas este mes de diciembre para ofrecer a sus comensales sushi, arroces, mariscos, pescados y guisos de forma ilimitada por menos de 20 euros por persona.

Este nuevo restaurante que cuenta con las mejores vistas de la costa es Ozeki Sushi, un negocio situado en el municipio malagueño de Mijas que asegura a sus clientes que pueden "comer sin límites y disfrutar de la variedad".

Un nuevo buffet libre de sushi en la provincia de Málaga

Una carta compuesta por unos 200 platos compuestos por sushi preparado al momento, marisco fresco, todo tipo de pescado, arroces, nuddles y platos calientes, así como creaciones especiales para el servicio de la noche.

Todo ello se puede disfrutar en su local, situado en el Centro Comercial Riviera Plaza, en la avenida del Golf número 4. Una privilegiada ubicación que permite contemplar desde su terraza y ventanales las mejores vistas de la costa malagueña.

Precios del menú de almuerzo: entre semana y festivos

Para degustar los 200 platos que ofrece en este nuevo establecimiento, los usuarios cuentan con dos tipos de menús diferentes, uno para el horario del almuerzo y otro para las noches.

De ese modo, para los mediodías, el precio de lunes a jueves para adultos es de 19,90 euros, mientras que los niños de entre 1 metro y 1,3 abonarán 9,90 euros.

Precios del menú nocturno

Los viernes, domingos y festivos, por su parte, el precio para los adultos es de 21,90 euros, mientras que para los niños de hasta 1,30 metros es de 10,90 euros.

El menú nocturno de lunes a jueves tiene un precio de 25,90 euros para los adultos y 12,90 euros para los niños, mientras que los viernes, domingos y festivos es de 27,90 euros los adultos y 13,90 euros los niños.