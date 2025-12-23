Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LoteríaEl GordoChica asesinadaCamino de SuárezQuinto premioComprobar la Lotería de NavidadViviendaNieveMonte Pavero
instagramlinkedin

Mensaje

El obispo de Málaga pide compartir la buena noticia del nacimiento de Jesús con los necesitados

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, anima a los fieles a contemplar el nacimiento de Jesús mediante la lectura del Evangelio o la observación de un belén en estas fechas navideñas

José Antonio Satué, obispo de Málaga.

José Antonio Satué, obispo de Málaga. / DIÓCESIS DE MÁLAGA

La Opinión

Málaga

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha invitado a los files de la diócesis de Málaga y Melilla a "contemplar, celebrar y compartir" durante la Navidad, "esta fiesta entrañable atrae la mirada hacia un misterio central de nuestra fe: el nacimiento del hijo de Dios".

Así, en su mensaje navideño, el prelado invita, en el ámbito de la contemplación, a la lectura del Evangelio del nacimiento de Jesús "o simplemente colocaros ante un belén". "Dejemos que el niño Dios nos mire y en sus ojos veremos reflejado el ser de Dios y su amor por la humanidad. Dios se hizo pequeño y entró en la historia humana con la lógica del amor: no humilla a los que ama, sino que los eleva; no se impone, sino que se ofrece. Es el Enmanuel, "Dios-con-nosotros", la Palabra de Dios hecha carne", señala.

Brindar juntos por lo bueno

Asimismo, el obispo ha instado a los fieles a celebrar el nacimiento de Jesús, ya que, según expone, "cuando nos acercamos a cada hermano y hermana con sinceridad y sin prejuicio, cuando nos escuchamos y nos perdonamos, cuando brindamos juntos por tantas cosas buenas que Dios nos regala, Jesús vuelve a ser buena noticia, nace de nuevo entre nosotros, crece la fraternidad, se destierra la soledad y despierta la esperanza".

Noticias relacionadas y más

Compartir con los más necesitados

Por último, Satué ha hecho un llamamiento a los fieles a compartir, y al respecto ha afirmado que "quien contempla y celebra el nacimiento del Hijo de Dios en la pobreza del portal de Belén, se siente impulsado a llevar esta buena noticia a los demás, especialmente a los pobres, los descartados y los frágiles". "No celebraremos una verdadera Navidad, si no nos acercamos a quienes viven en la intemperie de la vida", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
  2. Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
  3. Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
  4. «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»
  5. Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
  6. El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario
  7. Identificada la mujer que fue hallada muerta con heridas de arma blanca en Málaga
  8. Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 36 litros

Eugenio Gross abre por obras: inician una campaña para apoyar el comercio en la zona por el metro

El Proyecto Edufinet lleva la obra 'Las cosas fáciles' a Málaga para fomentar la inclusión financiera y digital de mayores

El Proyecto Edufinet lleva la obra 'Las cosas fáciles' a Málaga para fomentar la inclusión financiera y digital de mayores

El obispo de Málaga pide compartir la buena noticia del nacimiento de Jesús con los necesitados

El obispo de Málaga pide compartir la buena noticia del nacimiento de Jesús con los necesitados

Los malagueños retrasan la compra de Navidad, dejándola para última hora

Los malagueños retrasan la compra de Navidad, dejándola para última hora

Crimen en Málaga: Cata, la chica "alegre, dulce y generosa" que siempre quiso salir adelante

Crimen en Málaga: Cata, la chica "alegre, dulce y generosa" que siempre quiso salir adelante

Los vecinos de Monte Pavero denuncian la falta de accesibilidad, con escaleras y rampas en mal estado

Los vecinos de Monte Pavero denuncian la falta de accesibilidad, con escaleras y rampas en mal estado

Así será el nuevo parque que Málaga tendrá en Teatinos: un pulmón verde con senderos, lagunas y juegos infantiles

Así será el nuevo parque que Málaga tendrá en Teatinos: un pulmón verde con senderos, lagunas y juegos infantiles

Identifican a la mujer hallada muerta en Málaga: tenía 27 años y referencias en el sistema Viogén

Identifican a la mujer hallada muerta en Málaga: tenía 27 años y referencias en el sistema Viogén
Tracking Pixel Contents