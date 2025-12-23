Solidaridad
La Policía Nacional recoge tres toneladas de alimentos y productos de primera necesidad para niños de Málaga
Se trata de la XV edición de una campaña solidaria en la que han participado agentes de distintas comisarías de la provincia, además de varias empresas colaboradoras
La Policía Nacional ha recogido tres toneladas de alimentos y productos de primera necesidad para niños de dos centros educativos en Málaga. Se trata de la XV edición de una campaña solidaria que organiza cada año, en días previos a la Navidad, la Comisaría Provincial de Málaga y la asociación cultural de policías nacionales La Biznaga Azul, con las aportaciones de los propios agentes y de distintas empresas colaboradoras.
Este año, la campaña ha alcanzado la cifra de tres toneladas de alimentos y productos de primera necesidad. Este mediodía, los agentes han hecho entrega de la mercancía a los responsables de dos centros educativos en la capital malagueña.
Beneficiarios de la recogida solidaria
Los beneficiarios de la campaña son niños y niñas de la Ciudad de los Niños, así como de la Escuela Infantil Santa Teresa, esta última en el distrito Palma-Palmilla, a los que tradicionalmente van dirigidos los productos.
En esta iniciativa han colaborado agentes de la Policía Nacional destinados en la provincia, La Biznaga Azul, y varias empresas colaboradoras que han contribuido a la causa de manera desinteresada.
