Así será el nuevo parque que Málaga tendrá en Teatinos: un pulmón verde con senderos, lagunas y juegos infantiles

Málaga se prepara para albergar un nuevo pulmón verde que llenará de vida, naturaleza y ocio al aire libre uno de sus distritos más emblemáticos: Teatinos. Se trata de un nuevo parque que contará con más de 50.000 metros cuadrados de extensión en los que se encontrarán caminos, zonas verdes, áreas deportivas, juegos infantiles y centenares de árboles.

Este nuevo espacio que ha sido adjudicado por 7,5 millones de euros este mes de diciembre y que contará con un plazo de ejecución de 12 meses es el futuro parque Frank Capra, que se situará junto a la carretera A-357 y la MA-20, entre las calles José Luis Borges y Frank Capra.

Senderos, corredores verdes y áreas de descanso

En este entorno, los visitantes podrán disfrutar de distintas áreas de recreo, espacios de descanso y corredores verdes a través de la red de caminos que sumarán una superficie de 9.000 metros cuadrados que estarán interconectados entre sí.

Recreación del proyecto del parque de Frank Capra / L.O.

Entre estos senderos se podrán encontrar tanto espacios pavimentados como zonas verdes con sombra para poder realizar todo tipo de actividades deportivas, de ocio y de descanso.

Lagunas y una gran plaza central con pérgola

Además, en un primer espacio del parque, se encontrará una laguna de 120 metros de longitud rodeada de árboles y zonas de descanso, mientras que otra de las zonas contará con una gran plaza que concentrará equipamiento y una pérgola para dar sombra.

Una de las pégolas proyectadas en el futuro parque Frank Capra / L.O.

A estos se suman otro conjunto con varios espacios, entre los que se encontrará un gran área de juegos infantiles y una zona deportiva.

En total, el nuevo parque de Málaga contará con 3.400 metros cuadrados de plazas repartidas por todo el parque, así como 103 especies de arboleda diferentes distribuidas por una zona forestal que hará de barrera con la carretera.

Juegos infantiles y zona deportiva al aire libre

Estas zonas verdes incluirán 163 coníferas entre pinos y cipreses, así como 10.000 metros cuadrados de pradera con 675 árboles de sombra, 136 palmeras y más de 3.000 arbustos.

Y para los más pequeños, el entorno contará con un enorme área infantil de 1.778 metros cuadrados de superficie que albergarán juegos para todas las edades.

A estos equipamientos se sumará una zona deportiva con elementos de gimnasia al aire libre, así como tres mesas de ping pon, dos canastas y distintos aparatos para la práctica del work out.

Parque canino y equipamientos para mascotas

Además, el parque Frank Capra tendrá un parque canino de 1.000 metros cuadrados con cerramientos y pavimento, así como dos fuentes para los animales.

Asimismo, este entorno dispondrá de 95 bancos de hormigón y madera, y 37 de madera y acero; 55 papeleras, y aparcamientos para bicicletas, así como varios módulos de aseos y cubiertas de lona tipo para generar sombras.

La parcela también acogerá la nueva Jefatura de Policía Local

A esto se suman varias lagunas de agua de diferentes longitudes y anchos, una fuente ornamental, cinco fuentes públicas y varios aseos públicos.

Nueva Jefatura de Policía Local en Teatinos / L.O.

Además, en esta misma parcela se ubicará la nueva Jefatura de Policía Local a la que se trasladará el Grupo de Investigación y Protección de este cuerpo policial.