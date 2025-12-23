¿Qué tiempo hará en Málaga para Nochebuena y Navidad? La Aemet adelanta que será invernal

El frío y las precipitaciones han sido noticia esta semana en Málaga. Tras unos días de mucha lluvia y alguna que otra nevada en zonas de montaña, las fiestas arrancan con una previsión de posibles chubascos. Así lo confirma Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga: "Se darán precipitaciones en Nochebuena en algunas zonas de la provincia, pero no en Navidad". Aunque, por el momento, no hay alerta meteorológica para los próximos días.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para la tarde y la noche del 24 de diciembre se esperan cielos nubosos con chubascos dispersos, que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas en el litoral.

¿Hará más frío?

Por su parte, las temperaturas para mañana se esperan sin cambios, aunque estarán en ligero ascenso durante la jornada.

Los vientos serán flojos variables en el interior e irán de flojos a moderados en el litoral en noroeste, girando por la tarde a componente este.

Primeras nevadas

"Está siendo un diciembre más frío", asegura Riesco. Y esa bajada de temperaturas se nota en los puntos elevados de la provincia, donde la nieve ha sido protagonista. Esta semana se han registrado las primeras nevadas de la temporada en el Torcal de Antequera y la Sierra de las Nieves.