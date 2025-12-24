Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un acertante de la Bonoloto gana en Málaga más de cinco millones de euros

El boleto ha sido validado en la Administración de Lotería La Piedad

Loterias La Piedad esté la calle Duque de Rivas nº2

Loterias La Piedad esté la calle Duque de Rivas nº2 / La Opinión

EP

MÁLAGA

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este miércoles, 24 de diciembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 5.030.323,59 euros al propietario de un boleto sellado en Málaga capital.

En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, La Piedad, situada en el número 2 de la calle Duque de Rivas, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles ha estado formada por los números 2, 9, 17, 20, 27 y 43. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 3.432.390,50 euros.

