Los Ángeles Malagueños de la Noche han vuelto a salir a la calle este año para mantener viva una de sus acciones más conocidas: el reparto de menús solidarios en Nochebuena para personas vulnerables, muchas de ellas usuarias habituales de la entidad durante todo el año.

La organización afronta estas fiestas con uno de los operativos solidarios más grandes de la ciudad. Su previsión es entregar en torno a 800 menús repartidos entre Nochebuena, Navidad y Reyes, desde su punto habitual en la calle Fuentecilla, un lugar al que no llegan únicamente personas sin hogar.

Los Ángeles de la Noche reparten 400 menús esta Navidad en Málaga / Álex Zea

“Nos encontramos con situaciones muy diferentes: atendemos a gente sin hogar, pero también a familias que con su renta no llegan a final de mes”, explica Antonio Herrero, presidente del colectivo.

El reparto se distribuye por jornadas. Según detallan, calculan servir unos 400 menús entre Nochebuena y el día de Navidad, y entre 300 y 400 para Nochevieja, con una cifra similar prevista para Reyes, cuando también preparan un menú especial. En el caso de Nochebuena, parte de la comida se integra en el menú del día y se completa con un pollo y una tortilla. Para la noche del 31, además, cuentan con el apoyo de Ikea.

Más voluntarios

La entrega está pensada para que el proceso sea ágil: tras comer, las personas atendidas recogen su menú en el punto habilitado por la entidad. Este año, el dispositivo ha contado con 25 voluntarios en Nochebuena, que han podido repartir cientos de raciones desde su sede, situada junto a la Cofradía de Mena, con entregas tanto para Nochebuena como para Nochevieja.

Aunque en estas fechas se refuerza el equipo, el trabajo no se limita a diciembre. La asociación mantiene una base estable de alrededor de 80 voluntarios a lo largo del año. “En Navidad mucha gente se ofrece a ayudar y lo agradecemos muchísimo, pero necesitamos colaboración los doce meses”, insisten desde Los Ángeles Malagueños de la Noche.