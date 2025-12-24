Eduardo Ruiz Vegas :"La creación de la bolsa de mediadores es una clara apuesta por la mediación intrajudicial en la jurisdicción social"

¿Cómo describiría, en líneas generales, el año 2025 para el colectivo de graduados sociales en Málaga y Melilla?

El 2025 ha sido un año de celebraciones por el centenario de la profesión de graduado social, junto con nuestro Consejo General y los 43 colegios que lo forman, hemos podido disfrutar de un hito histórico que nos ha servido para renovar los valores de la profesión y recordar tantos acontecimientos pasados que han hecho posible la profesión esencial y moderna que ahora ejercemos los más de 17.000 compañeros y compañeras en todo el país.

Dentro de estas celebraciones, nuestro colegio ha participado activamente en el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo celebrado en Córdoba en el mes de septiembre, así como en la Asamblea de Juntas de Gobierno coincidiendo con esa ocasión. Así como que hemos dedicado la XIX edición de Noviembre Cultural al centenario de la profesión mediante una retrospectiva de la década de los años 20 del pasado siglo, como homenaje a la sociedad que vio nacer nuestra profesión.

Dentro de los actos del centenario, tuvimos el pasado día 3 de diciembre una jornada muy relevante en la que celebramos el día internacional de la Discapacidad, con conferencias y testimonios de personas que cada día realizan una labor trascendental en esta vertiente social.

El 2025 ha sido un año con una gran carga de actividades generadas desde nuestro colegio.

¿Cuáles considera que han sido los mayores logros alcanzados por el Colegio durante este año?

Creo que han sido varias las líneas de trabajo que se han desarrollado durante el año que han ido dado sus frutos y procurado avanzar para la mejora de la profesión, como es el caso de la apuesta por la mediación intrajudicial en la jurisdicción social, con la creación de la bolsa de mediadores creemos poder ayudar a aliviar los excesivos plazos en la resolución de los asuntos judicializados y con ello, dar un mejor servicio al ciudadano, siempre con la colaboración de los juzgados que sufren una carga excesiva de trabajo.

Por otro lado, hemos apostado fuertemente por la formación desde el inicio del año, hemos firmado diferentes convenios de colaboración con importantes entidades que nos irán permitiendo dar una mejor formación y servicios a los colegiados, como ha sido el caso del concertado con la FEGUMA, FORHUM, la adhesión a la red de Puntos Violeta, con diferentes mutuas de accidentes, la reciente con el grupo empresarial Tirant lo Blanch para desarrollar el FORO SOCIAL, entre otros.

También creo destacable el trabajo de la junta de gobierno participando activamente en las distintas comisiones nacionales del Consejo General, en las materias de mediación, fiscalidad, recursos humanos, igualdad, tecnológicas, formación y universidades, así como colaboraciones sobre el desarrollo de la profesión.

Respecto de la histórica reclamación de la ampliación del plazo para la tramitación de las bajas en afiliación de los trabajadores a 6 días, finalmente, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado el pasado día 12 de diciembre su concesión, con ello se dispone de un tiempo razonable para su tramitación, algo logrado por el empeño de nuestro colectivo en la busca de formas más apropiadas de relacionarnos con la Seguridad Social.

¿Ha habido cambios significativos en los servicios que el Colegio ofrece a sus colegiados en 2025?

Uno de los logros más importantes es sin duda, ha sido poder mantener una póliza de responsabilidad civil colectiva en unas muy buenas condiciones para nuestros colegiados, eso, que parece algo obvio, no es nada fácil pero sí muy necesario de tenerlo como prioridad.

Por otro lado, insisto, en mejorar la formación ofrecida a los colegiados, así como la potenciación de la imagen de la profesión en todos los ámbitos y sectores de la sociedad malagueña, pues, sin duda, el conseguir cada vez que la profesión esté mejor identificada garantiza que los colegiados tengan una mejor imagen profesional a nivel individual ante sus clientes, algo que solo se consigue con perseverancia y mucho trabajo de toda la junta de gobierno.

También, por supuesto, las mejoras de los servicios de ofician de nuestro colegio con la incorporación de nuevo personal para lograr una mejor atención al colegiado.

¿Cuántos colegiados hay a fecha de 31 de diciembre de 2025?

Cerraremos el año en torno a los 800 colegiados.

¿Cuáles han sido las principales apuestas formativas del Colegio en 2025?

La apuesta ha sido importante, pues, desde febrero realizando un importante congreso sobre la materia de extranjería, abordando en profundidad el nuevo reglamento que entró en vigor en el mes de mayo. También, en el mes de marzo realizamos el IX Congreso Laboralista, en el que durante una semana se abordaron temas trascendentales para la labor diaria de los graduados sociales, como el absentismo, los recursos humanos, actualizada en Seguridad Social, últimas novedades jurídicas, mediación, asuntos fiscales, entre otros.

Hemos realizado el congreso laboralista y de Seguridad Social en la Ciudad de Melilla, y durante el año se han impartido numerosos cursos y jornadas, tanto en la sede colegial como en las comarcas de la provincia mediante los “Desayunos de colegiados”.

Hemos renovado un año más, siendo ya 14 los que se celebran los cursos “Aula Práctica Graduado Social”, ofreciendo formación totalmente práctica que da unos resultados excelentes para el acceso a la profesión. Del mismo modo, participamos de manera muy activa en la docencia del Máster universitario de la UMA “Consultoría y desarrollo profesional”.

¿Cómo valora la relación de los graduados sociales con el tejido empresarial de la provincia en este ejercicio?

Sinceramente creo que las relaciones con el sector empresarial son magníficas, pues, colaboramos en muchos encuentros empresariales, tenemos una muy buena relación con organizaciones empresariales de mucho calado en nuestra provincia como la CEM y AJE.

A nivel del empresariado particular, si partimos de que el colectivo de graduados sociales asesora en materia laboral a más del 80 % de las pymes se puede apreciar la relación tan estrecha que mantenemos, pero a ello, se le añade el amplio soporte que damos en materia fiscal y de recursos humanos.

¿Qué cambios legislativos de 2025 han tenido mayor impacto en el trabajo del graduado social?

Llevamos unos años de permanente e incesante cambios en la materia laboral, creo que es algo ya conocido por todos, pero podríamos destacar la ampliación del permiso por cuidado del menor (maternidad/paternidad) que ha pasado en el plazo general a 19 semanas, así como la Regulación del permiso parental de hasta ocho semanas (no retribuido) para cuidado de hijos menores de 8 años, implementando normativa europea.

La puesta en marcha de las medidas del Real Decreto-ley 11/2024 para mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo desde el 1 de abril de 2025, con nuevas condiciones para jubilación activa, contrato de relevo y características del trabajador relevista (indefinido y a tiempo completo).

Que desde abril de 2025 la modificación del art 49.1 n) del ET, ya no se extingue el contrato de trabajo con la Incapacidad Permanente, pues, si el trabajador solicita mantener la relación laboral la empresa está obligada a adaptar puesto de trabajo o reubicarle.

La regularización de las cuotas de los trabajadores autónomos, entre otras. Pero lo que más ha afectado el trabajo diario de los graduados sociales es la avalancha que diariamente sufrimos de notificaciones emitidas por las Administraciones, en especial, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando a cifras imposibles de gestionar por la masificación, algo que impide el disfrutar del derecho a la desconexión de los profesionales, así como a dedicar un tiempo desproporcionado a la gestión de estas comunicaciones, las cuales, se recibe a horas intempestivas, siendo lo más habitual de madrugada, muchas en fines de semana. Algo que llevamos pidiendo que se regule de una manera más asumible y respetuosa pero que por el momento no cambia.

En el ámbito de la jurisdicción social, tenemos la Ley 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que está transformando la organización de los juzgados y muchos de los procesos a seguir para la tramitación de los expedientes judiciales.

¿Qué demandas o reivindicaciones mantiene el colectivo ante la Administración para mejorar su labor profesional?

Como decía antes, es urgente que la Tesorería General de la Seguridad Social atienda la reiterada reivindicación que desde nuestro colectivo venimos haciendo desde meses para que respete el derecho a la desconexión de los graduados sociales, evitando enviar notificaciones fuera de un horario asumible como laboral, es decir, evitar que se envíen de madrugada y en días de descanso, fines de semana y festivos, esto es algo urgente para que el profesional pueda acceder a un merecido descanso.

Que la Administración nos respete como colaboradores que cada día trabajamos para dar un buen servicio al ciudadano, por tanto, nuestra labor se tiene que considerar complementaria a la de la Administración, por eso somos colaboradores esenciales, según tiene reconocido el Estado, para ello, necesitamos disponer de canales adecuados de comunicación con las Administraciones, así como tener acceso a las instrucciones que se implementan.

¿Cuáles son los principales retos que afrontará el colectivo en 2026?

Los retos para el año nuevo son conseguir que la profesión avance hacia una mejor coordinación con las diferentes administraciones, así como mejorar el servicio al colegiado y al ciudadano, siendo objetivos que podemos lograr si disponemos de la ayuda y colaboración de todos los agentes con los que compartimos espacios. Desde la junta de gobierno de este colegio, ofrecemos la voluntad decidida y el trabajo permanente como la mejor receta para lograr un año próspero y de mejoras para nuestros colegiados y colegiadas.

Esperamos lograr la tan anhelada desconexión digital real, así como el acceso al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mejorar las vías de comunicación con las Administraciones, también que la bolsa de mediadores intrajudiciales obtengan unos buenos resultado en el reto de rebajar los asuntos judiciales que penden en nuestra jurisdicción, y celebrar un hito muy destacables de nuestro colegio, como es alcanzar los 20 años de Noviembre cultural, lo que afianza nuestro compromiso con Málaga y la Ciudad Autónoma de Melilla de ofrecer un colegio abierto, plural, moderno y comprometido; y todo ello, poniendo la formación como eje esencial para la mejora del ejercicio profesional con nuestro X Congreso laboralista, la XV edición de Aula Práctica, y los desayunos que tanto nos acercan a los colegiados de la provincia.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los colegiados y a la sociedad de cara al próximo año?

Para nuestros compañeros y compañeras, el mensaje principal es que se sienta orgullosos de ser y practicar cada día la profesión de graduado social, pues, estamos en unos momentos cruciales que la sociedad en general nos necesita mucho ante tantos retos, quizás sea el momento desde el nacimiento de la profesión, hace ya más de 100 años, en los que la sociedad requiere de profesionales muy especializados en el ámbito laboral, de la Seguridad Social y de los Recursos Humanos, pues retos como el absentismo, los cambios normativos constantes, tanto nacionales como los que nos vienen de Europa; la nueva economía procedente de los nuevos modelos de trabajo telemático, de la cada día más presente inteligencia artificial, en definitiva, una sociedad en permanente cambio que afecta de manera directa a la relaciones laborales, por ello, la profesión de graduado social es más necesaria que nunca y en eso debemos estar.

En sintonía con lo expuesto, a la sociedad en general me gustaría transmitir que confíen en la especialización de los expertos en la materia laboral, no en vano, nuestra universidad dispone de un grado dedicado en exclusiva a formar a los graduados sociales, como es el grado en relaciones laborales y recursos humanos, lo que nos debe de llevar a la conclusión de que quien mejor para afrontar estos asuntos.

Aprovecho para agradecer a la sociedad malagueña y melillense la buena acogida que siempre muestra a los graduados sociales en su día a día y que desde nuestro colegio profesional estimamos y apreciamos, así como desear que el 2026 sea muy próspero para nuestra provincia.

