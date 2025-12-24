El famoso restaurante de Málaga que ha conquistado a Iker Jiménez: "El mejor flamenquín que he probado en mi vida"

"La experiencia es sobrenatural". Así han calificado los míticos presentadores del programa 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez y Carmen Porter, su paso por uno de los restaurantes más emblemáticos de Málaga, en el que han probado "los mejores flamenquines" de su vida.

Los propios comunicadores lo han señalado a través de las redes sociales, en las que han asegurado que su viaje a Málaga y su trato en este negocio del Centro de Málaga ha sido "espectacular e increíble".

El restaurante de Málaga que visitaron Iker Jiménez y Carmen Porter

Este mítico restaurante que ha conseguido conquistar a la pareja que conduce la 'Nave del Misterio' es El Pimpi, uno de los negocios más emblemático de toda la provincia que en su larga historia ha conseguido enamorar a centenares de figuras reconocidas de todos los tiempos, ámbitos y sectores.

"La experiencia es sobrenatural. O sea, los flamenquines, la ensaladilla, las tartas, todo...", ha relatado satisfecha Porter, que ha afirmado que lo que más le ha sorprendido ha sido la ensaladilla malagueña con naranja que ha degustado en el local.

El mejor flamenquín, en este restaurante de Málaga

Pero si un plato ha dejado sin palabras a Iker Jiménez ha sido su ya famoso flamenquín, del que ha afirmado: "El mejor flamenquín que he probado en mi vida ha sido aquí".

Sin embargo, no ha sido el único bocado que ha hecho de esta experiencia una inolvidable, sino cada uno de los sabores malagueños que han podido probar en El Pimpi: "Ha sido espectacular, increíble".

La mayor ilusión de Carmen Porter

La comida ha logrado enamorarles y hacerles desear volver pronto pero, tal y como han señalado ellos mismos, también les ha marcado el haber firmado en los ya históricos barriles de El Pimpi.

"La experiencia de poder firmar con todas esas grandes personalidades que ya lo han hecho anteriormente ha sido una de las mayores ilusiones de mi vida, de verdad", ha indicado Porter.

Además, ha afirmado que con este gesto, "un trocito nuestro, de la Nave" se quedará en Málaga para siempre.

El "camposanto" de Málaga en el que estará Iker Jiménez para "la eternidad"

Un mismo sentimiento ha compartido Jiménez, que ha señalado: "En muchos sitios hay camposantos, cementerios, donde queda gente ilustre o que hizo algo grabado para siempre. Siempre estaremos en el camposanto de los amigos de Málaga para toda la eternidad".

"Firmar en un barril de El Pimpi no es cualquier cosa. Es un misterio muy grande. Mil gracias, amigos de Málaga, por una noche mágica y por el atronador cariño", han añadido ambos.

La firma en los barriles de El Pimpi: tradición e ilusión para la pareja

Así, la impronta de Cuarto Milenio, Iker Jiménez y Carmen Porter ya se ha quedado grabado para siempre en la memoria de Málaga, formando parte ya de su propia historia.

De ese modo, todo el que acuda a este reconocido lugar podrá descubrir el barril con la firma de ambos, en el que Porter ha querido dejar claro que "hay otros mundos, pero ninguno como El Pimpi". "La Nave del Misterio bendice este lugar mágico y sagrado", ha firmado, por su parte, Iker Jiménez.