El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia

Lluvias, granizo y tormentas: así está viviendo la provincia de Málaga las vísperas de Navidad, especialmente en municipios de la Axarquía, donde el granizo ha sido protagonista de la jornada del mediodía y ha activado los avisos naranja y amarillo.

Lluvia y granizo

Respecto a las lluvias, en solo una hora se ha registrado un acumulado de 30 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, las tormentas han dejado episodios de granizo, especialmente en las localidades costeras de Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, donde el granizo ha contrastado con el mar, dejando imágenes poco habituales.

El granizo cubre la playa del Rincón de la Victoria este miércoles / La Opinión

También ha impactado el granizo en municipios de interior como Chilches, Almáchar y El Borge, donde a partir de las 14.00 horas la tormenta cubrió de blanco sus calles.

Alertas

Ante las previsiones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles la alerta naranja por lluvias y la alerta amarilla por tormentas.

Los avisos, que se activaron a partir de las 16.00, se mantendrán hasta las 21.00.

Mapa del aviso naranja en Málaga de la AEMET / AEMET

