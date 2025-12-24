Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HéroeEl tiempoJoven asesinadaFallecidoHotelesMenú solidarioProgramación NochebuenaMálaga CFComprobar la Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Tiempo

El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia

Las tormentas han dejado episodios de fuerte granizo, especialmente en las localidades costeras de Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón y en municipios de interior como Chilches, Almáchar y El Borge

Granizo en Chilches este miércoles

Granizo en Chilches este miércoles

La Opinión

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Lluvias, granizo y tormentas: así está viviendo la provincia de Málaga las vísperas de Navidad, especialmente en municipios de la Axarquía, donde el granizo ha sido protagonista de la jornada del mediodía y ha activado los avisos naranja y amarillo.

Lluvia y granizo

Respecto a las lluvias, en solo una hora se ha registrado un acumulado de 30 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, las tormentas han dejado episodios de granizo, especialmente en las localidades costeras de Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, donde el granizo ha contrastado con el mar, dejando imágenes poco habituales.

El granizo cubre la playa del Rincón de la Victoria este miércoles

El granizo cubre la playa del Rincón de la Victoria este miércoles / La Opinión

También ha impactado el granizo en municipios de interior como Chilches, Almáchar y El Borge, donde a partir de las 14.00 horas la tormenta cubrió de blanco sus calles.

Alertas

Ante las previsiones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles la alerta naranja por lluvias y la alerta amarilla por tormentas.

Los avisos, que se activaron a partir de las 16.00, se mantendrán hasta las 21.00.

Noticias relacionadas y más

Mapa del aviso naranja en Málaga de la AEMET

Mapa del aviso naranja en Málaga de la AEMET / AEMET

Los avisos, que se activaron a partir de las 16.00, se mantendrán hasta las 21.00, según la Aemet.

TEMAS

Tracking Pixel Contents