Málaga se vuelca en Navidad: más de 2.000 menús solidarios para quienes más lo necesitan

Málaga vuelve a sacar su cara más solidaria en estas fechas. Porque la Navidad no solo se celebra, sino que también es tiempo de bondad, solidaridad y compartir, especialmente con quienes atraviesan momentos difíciles.

Cuando a algunas familias y personas les falta lo básico, la ayuda llega de la mano de organizaciones y asociaciones que no sueltan nunca a los más vulnerables y que, en estas fiestas, redoblan esfuerzos.

Por eso, los Ángeles de la Noche, el Comedor Santo Domingo y OSAH renuevan su cita anual con los más necesitados para que estas fiestas se vivan, al menos, con un plato caliente y en condiciones dignas. Y un año más repartirán más de 2.000 menús, para que nadie se quede atrás.

Un año más, la entidad Los Ángeles de la Noche volverá a protagonizar el mayor reparto solidario de estas fechas, con la previsión de entregar alrededor de 800 menús durante Nochebuena, Navidad y Reyes. La cita, como es habitual, será en la calle Fuentecilla, donde no solo acuden personas sin hogar.

“Viene gente en situaciones muy variadas: atendemos a personas sin hogar, pero también a familias que por renta no llegan a final de mes”, explica Antonio Herrero, presidente de la entidad.

En cuanto al reparto, la organización calcula distribuir unos 400 menús en Nochebuena y el día de Navidad, y entre “300 y 400 en Nochevieja”, con un volumen similar para Reyes. En Nochebuena, parte de la comida se destina al menú del día, que incluye un pollo y una tortilla. Para Nochevieja, además, cuentan con la colaboración de Ikea. En Reyes, también habrá un menú especial.

Comedor Santo Domingo

A pocos metros, la solidaridad inunda también al Comedor Santo Domingo, que este año atenderá a unas 110 personas en Nochebuena: “El menú de este año ha corrido a cargo de NH hoteles y es pavo guisado con salsa, patatas panaderas y verduras”, asegura Damián Lampérez, director del Comedor Santo Domingo.

En este comedor social del Perchel atienden, en su mayoría, a personas sin hogar, pero desde hace años: "La mayoría de los usuarios son personas sin hogar, pero también se encuentran familias con hijos y personas que atraviesan situaciones temporales de vulnerabilidad", añade Lampérez.

El Comedor Santo Domingo dará menús a un total de 110 personas. / Cedida

Como cada Nochebuena, OSAH Málaga no podía faltar a la cita anual. Desde el Comedor Social de ASAEC se volverán a encender los fogones para que nadie se quede sin un plato especial en las fechas más señaladas. Este año, la entidad dará un paso más y ampliará la ayuda hasta alcanzar a 260 personas —frente a las 200 del pasado—, todas ellas familias derivadas por los Servicios Sociales Municipales, que recibirán menús preparados “con muchísimo corazón” tanto para el almuerzo como para la cena.

Y para quienes no puedan acercarse a la sede de Carranque, la asistencia también llegará a casa: como ya ocurrió el año pasado, los voluntarios repartirán los menús a domicilio a las personas con movilidad reducida o imposibilidad de desplazamiento.

Detrás de esta logística solidaria estará, un año más, el equipo de la Cofradía Humildad y Paciencia, que desde la tarde del 23 de diciembre se volcará para que todo esté listo a tiempo.

Los Ángeles de la Noche reparten 400 menús en Navidad

Los Ángeles Malagueños de la Noche han vuelto a salir a la calle este año para mantener viva una de sus acciones más conocidas: el reparto de menús solidarios en Nochebuena para personas vulnerables, muchas de ellas usuarias habituales de la entidad durante todo el año.

La organización afronta estas fiestas con uno de los operativos solidarios más grandes de la ciudad. Su previsión es entregar en torno a 800 menús repartidos entre Nochebuena, Navidad y Reyes, desde su punto habitual en la calle Fuentecilla, un lugar al que no llegan únicamente personas sin hogar.

“Nos encontramos con situaciones muy diferentes: atendemos a gente sin hogar, pero también a familias que con su renta no llegan a final de mes”, explica Antonio Herrero, presidente del colectivo.

Un año más, Los Ángeles de la Noche no faltarán a su cita con los más necesitados. / Álex Zea

El reparto se distribuye por jornadas. Según detallan, calculan servir unos 400 menús entre Nochebuena y el día de Navidad, y entre 300 y 400 para Nochevieja, con una cifra similar prevista para Reyes, cuando también preparan un menú especial. En el caso de Nochebuena, parte de la comida se integra en el menú del día y se completa con un pollo y una tortilla. Para la noche del 31, además, cuentan con el apoyo de Ikea.

La entrega está pensada para que el proceso sea ágil: tras comer, las personas atendidas recogen su menú en el punto habilitado por la entidad.

Este año, el dispositivo ha contado con 25 voluntarios en Nochebuena, que han podido repartir cientos de raciones desde su sede, situada junto a la Cofradía de Mena, con entregas tanto para Nochebuena como para Nochevieja.

Aunque en estas fechas se refuerza el equipo, el trabajo no se limita a diciembre. La asociación mantiene una base estable de alrededor de 80 voluntarios a lo largo del año.

“En Navidad mucha gente se ofrece a ayudar y lo agradecemos muchísimo, pero necesitamos colaboración los doce meses”, insisten desde Los Ángeles Malagueños de la Noche.

Menú de diseñado por grandes chefs

En Palma-Palmilla, La Casa de la Buena Vida volverá a convertirse esta Nochebuena en uno de los grandes puntos de encuentro de la solidaridad en Málaga.

Más de 40 personas sin hogar y en riesgo de exclusión social, muchas de ellas inmersas en procesos vinculados a adicciones, recibirán su Cena de Nochebuena gracias a una iniciativa del Hotel Catalonia Molina Lario.

Por segundo año consecutivo, el equipo del hotel —con su directora, Myriam Ortiz, al frente y el jefe de cocina Pablo Molina— ha elaborado 50 menús cocinados “a fuego lento”, con dedicación y un marcado compromiso social, destinados a quienes más lo necesitan.

El menú corre a cargo del jefe de cocina Pablo Molina / L.O

El menú diseñado para la ocasión incluye bisque de pescado y marisco al palo cortado con picatoste de AOVE y pan de hogaza; carrillera ibérica en salsa de verduras de temporada y Pedro Ximénez, acompañada de patatita primor al horno; y, como broche final, mousse de chocolate blanco con frutos rojos y crumble de galleta de canela.

Los beneficiarios, con edades comprendidas entre 23 y 70 años, están actualmente acogidos en La Casa de la Buena Vida, un proyecto social creado y liderado por Jesús “Chule” Rodríguez que ofrece refugio, acompañamiento y procesos de rehabilitación a personas en situación de vulnerabilidad en el barrio de Palma-Palmilla.

Además de la cena, el Hotel Catalonia Molina Lario donará una televisión de 32 pulgadas, que se suma a las más de 200 almohadas, sillas, mesas y otros enseres aportados anteriormente a la entidad.

Los 50 menús serán recogidos por voluntarios, que se encargarán de trasladarlos directamente hasta La Casa de la Buena Vida para su reparto en Nochebuena.