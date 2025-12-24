El parque de Málaga con la mayor colección de orquídeas de Europa: con su propio lago y una cascada de 15 metros

Existe un parque en la provincia de Málaga que alberga la mayor colección de orquídeas de Europa y una de las más grandes de todo el mundo, con 1.500 especies diferentes que suman unos 4.000 ejemplares en total.

Este paraje de visita obligatoria y belleza única es el Parque Botánico Orquidiario de Estepona, un espacio privilegiado situado en pleno centro de la ciudad costera que se presenta como pionero en la forma de exponer su riqueza botánica.

Una "selva" interior: cómo se exponen las orquídeas sobre los troncos

Esto se debe a que permite a sus usuarios adentrarse en una selva en la que las orquídeas y resto de ejemplares crecen directamente sobre los troncos de los árboles, como lo harían en su medio natural.

Entre el patrimonio botánico que acoge en sus 1.000 metros cuadrados de superficie, divididos en tres niveles diferenciados por microclimas, se pueden encontrar más de 3.000 especies distintas.

Entre ellas se pueden encontrar helechos, aráceas, bromelias, tillandsias y, sobre todo, orquídeas, estas últimas compuestas por más de 1.500 especies venidas de todos los rincones del mundo.

Orquídeas de todos los tamaños en este parque de Estepona

En el caso de las orquídeas, el parque cuenta tanto con ejemplares enormes que dejan sin aliento con su gran tamaño, hasta otras minúsculas que apenas superan el tamaño de un dedal, con tan solo 10 centímetros, y que se encuentran en su jardín de orquídeas-miniatura, único en toda Europa.

La amplia variedad de climas que se ha creado en este enclave hace que, en cualquier época del año, los visitantes puedan disfrutar de las floraciones de, al menos, un centenar de especies, que van variando entre sí según la época, lo que hace que ninguna visita sea igual que la anterior.

El Parque Botánico Orquidiario de Estepona, el que más especies de orquídeas alberga de toda Europa / Orquidiario de Estepona

Qué ver dentro: lago, cascada de 15 metros y cúpulas de cristal

Y para completar una estampa única, este parque cuenta también con su propio lago y una cascada de más de 15 metros, así como tres cúpulas de cristal de hasta 30 metros de altura.

A estos se suman sus más de 200 metros cuadrados de jardines verticales con paredes naturales de hasta 12 metros.

Precios y horarios para visitar este parque de Estepona

Para entrar en este recinto único situado en la calle Terraza número 86 de Estepona, es necesario abonar una entrada de cinco euros en el caso de los adultos y tres euros para los niños de entre 6 y 12 años, pensionistas y personas con discapacidad.

Los niños con menos de seis años, por su parte, pueden entrar completamente gratis en este recinto para el que no es necesario reserva previa, sino que se pueden comprar sus entradas en el propio Orquidiario.

El horario de visita de este parque es de martes a sábado, de 10.00 a 13.30 horas y de 15.00 a 18.00 horas; mientras que el domingo está abierto de 10.00 a 14.00 horas. El lunes, por su parte, permanece cerrado.