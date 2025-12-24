El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico

De ser fundada por Julio César y ver nacer al considerado el padre del andalucismo, Blas Infante, a haberse convertido en uno de los destinos turísticos más destacados de la provincia por su belleza, paisaje y gastronomía.

Así es Casares, una localidad de la provincia de Málaga que cada Navidad transforma sus calles y plazas para convertirse en una postal de cuento de imprescindible visita, con toda clase de decorados, iluminación y actividades para toda la familia.

La leyenda de Julio César y el origen romano del municipio

Pero a pesar de la imagen y atractivo que posee en la actualidad, Casares atesora en sus rincones y callejuelas siglos de historia, una trayectoria que comenzó durante su propia fundación, de la mano del mismísimo Julio César.

Casares, el municipio de Málaga que fue fundado por Julio César y vio nacer a Blas Infante / Turismo Casares

Así lo relatan las tradiciones y leyendas, que aseguran que este pueblo que ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico tiene su origen en la época romana, cuando Julio César lo mandó construir tras haberse curado de una enfermedad de la piel que padecía tras sumergirse en las aguas de los Baños de la Herionda.

Baños de la Hedionda: más de 20 siglos de historia

Estos baños que han sido declarados Bien de Interés Cultural se han convertido en uno de los enclaves más destacados no solo del municipio sino de toda la provincia tras atesorar más de 20 siglos de historia. De ese modo, se trata de un antiguo balneario romano del siglo I antes de Cristo que ha sido restaurado y habilitado para el baño libre del público en general.

Tal y como explican las leyendas, fue después de sumergirse varias veces en estas aguas cuando Julio César logró curarse de la afección que padecía en la piel, tras lo que decidió crear este municipio en agradecimiento. Sin embargo, a pesar de lo que cuentan las tradiciones, el núcleo actual de Casares muestra construcciones y características más propias de la época árabe.

Casares, cuna de Blas Infante

Pero este no es el único hito que acumula este pueblo blanco malagueño, sino que también ha sido el lugar de nacimiento de Blas Infante, el abogado, político y escritor considerado el padre del andalucismo y creador del himno y la bandera, que en 1936 fue fusilado por las tropas franquistas.

Todo esto, unido a su enclave privilegiado, situado en un cerro entre la serraní­a de Ronda, la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, y su completo y hermoso patrimonio, han hecho que la prestigiosa revista National Geographic lo distinga como uno de los pueblos más bonitos de toda España.

Qué ver en Casares: castillo, iglesias, cuevas y miradores

Ello se debe a su espectacular paisaje, que varí­a desde lo más abrupto y espectacular de la Serraní­a en el Pico de los Reales, a las tierras bajas del Valle de Guadiaro de huertas y cereales, pasando por una pequeña franja de costa.

A esto se suma su conjunto, con monumentos y lugares de especial interés como las ruinas del Castillo, la Iglesia de la Encarnación, las cuevas de Ballesteros, las de la Hedionda, la Sima de los Huesos y la propia casa natal de Blas Infante.

Casares, el municipio de Málaga que fue fundado por Julio César y vio nacer a Blas Infante / Turismo Casares

"Por sus estrechas y serpenteantes cuestas centenarias, además de llegar al hogar donde el personaje pasó sus primeros años, se sube hasta el castillo de Casares", explica la publicación.

Ademas, añade: "Coronando lo alto de la colina, esta fortaleza construida por los árabes en el siglo XIII fue creada como bastión defensivo del reino nazarí".

Iglesias, ermitas y panorámicas teñidas de cal

"Sus murallas, que delimitaban la extensión de Casares, son uno de los pocos vestigios que se conservan en pie, así como alguna torre del alcázar y dos imponentes arcos –el de la Villa y el de Arrabal–, que servían de acceso al castillo", añade National Geographic sobre este "coqueto pueblo blanco".

De igual modo, recomienda visitar la iglesia de la Encarnación, que "presume de campanario de influencia mudéjar", el templo parroquial de San Sebastián.

En su interior descansa la imagen de Nuestra Señora Del Rosario Del Campo, patrona de Casares, y la pintoresca ermita de Veracruz. "Resulta difícil imaginar Casares sin sus miradores, desde donde se obtiene una panorámica teñida de cal que embelesa por la disposición de sus casas", indica la publicación.