Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': "Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor"

El joven malagueño Sergio Astorga, que ha sido noticia estos días tras esclarecerse el misterio en torno al virus informático que afectó hace 33 años a la antigua Escuela Politécnica de la Universidad de Málaga, ha querido agradecer todas las muestras de afecto que está recibiendo él y su familia estos días honrando la memoria de su padre, Antonio Astorga 'Kike', autor de aquel código de 2610 bytes y fallecido hace unos años. Sergio, que acaba de terminar Ingeniería del Software en la UMA compaginándolo con Matemáticas por la UNED, ha querido destacar la figura de 'Kike', en su papel de padre y también de docente (fue profesor de informática en el IES Miraya de Torre del Mar, en Vélez-Málaga).

"Han pasado ya unos días desde la noticia del caso "KIKE" y el virus "Málaga" y quería yo, también, compartir mis opiniones y agradecimientos. Estos días no paro de pensar en la increíble historia que lleva años labrándose poco a poco en torno a un trabajo universitario olvidado de mi padre. Él nunca hubiese imaginado que su proyecto había tenido tal impacto ni que iba a ser tan conocido 30 años después. Entonces, quiero aprovechar para contar no quién es "KIKE" si no quién es Antonio Astorga", ha comentado Astorga en un mensaje en sus redes sociales.

Sergio Astorga, de 22 años y con interés en enfocar su carrera a la ciberseguridad y la computación cuántica, ha explicado que su padre no era un apasionado de los virus informáticos ni de la ciberseguridad en particular. "Mi padre era, sobre todo, padre y profesor. Todo aquel que ha sido alumno suyo sabe su pasión por su oficio, el esmero que ponía con los alumnos que se les complicaba la materia y la sonrisa con la que enseñaba", ha apuntado.

Sergio Astorga ya explicó el pasado viernes a este periódico la sorpresa que le supuso recibir la llamada de Bernardo Quintero, al que afirma conocer como un referente en el campo de la ciberseguridad. "Cuando me llamó me quedé muy sorprendido. Es un aspecto del trabajo de mi padre que no conocía, más allá de una conversación que tuve con él hace muchos años", afirma. Su padre le comentó en aquella ocasión, de forma genérica, que de joven había hecho un virus y que eso había enfadado a algunas personas.

Docente y padre

El hijo de 'Kike' recuerda ahora en su mensaje en redes que el mayor proyecto de su progenitor fue la plataforma "Evalúa", lo que refleja que sus intereses "se movían principalmente por la docencia."

"Como padre más de lo mismo, todo se resolvía con una sonrisa y cualquier excusa era buena para ejercitar el intelecto. Siempre he tenido un interés por la ciencia y la tecnología y mi padre (que lo sabía perfectamente) desde pequeño me animaba a trabajarlo, exponiéndome sutilmente a este mundillo. A modo de anécdota, cuando era pequeño me traía sus ordenadores rotos para que yo los desmontase y a mí me entusiasmaba que me contase que eran esos montones de cables y plaquetas", explica.

Gratitud a los mensajes sobre 'Kike': "Nos dicen lo bella persona que era"

El hijo de Antonio Astorga ha agradecido de nuevo al fundador de Virus Total, Bernardo Quintero, su interés en la historia de su padre al buscar el origen de aquel primigenio virus Málaga del curso 1991-1992 y a los medios de comunicación por haber difundido la noticia.

"Agradezco, también, a todos los conocidos y ex-alumnos de mi padre que se están poniendo en contacto conmigo y mi familia para recordarnos la bella persona que era y lo felices que les hace volver a escuchar sobre él", ha incidido en su mensaje.

Sergio deja un mensaje cargado de cariño hacia su padre y de mirada hacia el futuro. "En cuanto a mí, no solo me siento orgulloso de mi padre, también inspirado porque sé que su talento y sus valores siguen existiendo dentro de mí y de mis hermanos y espero que si algún día vuelvo a aparecer en los medios sea por mis propios logros. Hasta entonces, seguiré trabajando en mis proyectos y en mi segunda carrera, mejorando profesionalmente y aprendiendo cada día, como él querría", ha explicado.

Bernardo Quintero con Sergio Astorga, hijo del fallecido Antonio Astorga "Kike", el auto del virus innformático "Málaga 1991" / L. O.

"Su historia y la mía son similares y eso es una honra"

Sergio Astorga señalaba el pasado viernes a este periódico su asombro ante este episodio de la juventud de su padre. "Es curioso, porque al conocer estos hechos, veo que su historia y la mía son similares, y eso es una honra a su memoria. Yo quiero hacer un máster en ciberseguridad.,y me alegra ver que su trabajo, de algún modo, está alineado con el mío", comentaba entonces.