Una aventura jurásica para niños en Málaga: el primer parque con dinosaurios animados, yincanas y juegos

Gigantescos dinosaurios que se mueven, rugen y respiran, y que trasladan a sus visitantes millones de años atrás, hacia un mundo jurásico repleto de especies ya extintas. Puede parecer una imagen difícil de alcanzar, pero es lo que ofrece una experiencia inmersiva para toda la familia que ya está disponible en la capital de Málaga.

Esta actividad prevista para adultos y niños de todas las edades es 'Dino Kids Experience', una iniciativa que se desarrollara hasta el próximo 27 de febrero en el Centro Comercial Málaga Factory, en la Carretera de Cádiz.

Dinosaurios animatrónicos a tamaño real

Una aventura en la que los visitantes podrán viajar millones de años atrás gracias a la presencia de dinosaurios que parecen completamente reales gracias a la tecnología con la que se han creado, en la que es posible verlos moverse, rugir e, incluso, respirar.

Así, los visitantes podrán contemplar y compartir escena con 14 dinosaurios animatrónicos a tamaño real que harán de la jornada una de las mejores experiencias para hacer en familia durante esta Navidad.

Zona de talleres y áreas de juego para niños

"Cada escena está cuidadosamente decorada para crear una experiencia inmersiva, y todos los dinosaurios cuentan con su panel informativo para aprender mientras se disfruta", señalan desde la propia organización.

Así, tanto los más pequeños de la familia como los adultos podrán disfrutar de una jornada inmersiva con dinosaurios, escenas educativos y juegos que llenarán de aventura y curiosidad a los visitantes.

Además, esta actividad que está pensada especialmente para niños de entre 3 y 9 años, pero que permite el disfrute de cualquier menor y adulto, sin importar la edad, ofrece un recorrido con talleres, yincanas, photocalls y actividades.

Photocalls interactivos en este parque jurásico de Málaga

Una aventura que comienza nada más entrar al recinto, cuando los niños reciben un 'Quiz', un juego de preguntas y repuestas que deberán completar a lo largo del recorrido tras descubrir las curiosidades de cada una de las especies que encontrarán en este parque jurásico.

Una vez que hayan completado todas las cuestiones, recibirán un Diploma de Paleontólogo Junior personalizado.

De igual modo, los usuarios que acudan a esta experiencia inmersiva se encontrarán con photocalls interactivos, en los que podrán hacerse fotografías dentro de huevos gigantes de dinosaurio, tirando de la cola de un Spinosaurus y "asustando" a un enorme T-Rex.

Asimismo, el entorno cuenta con una zona de talleres en la que los pequeños podrán realizar toda clase de actividades, con mesas de dibujo, memotest gigante, zona de excavación arqueológica y 'mini tree tops'.

Fechas y precios de este parque con dinosaurios "reales"

Esta actividad arrancó en el centro comercial malagueño el pasado 5 de enero y se mantendrá hasta el próximo 27 de febrero.

Para ello, los interesados deberán abonar una entrada, que tendrá un precio de 7 euros para los niños de entre 2 y 12 años, y 9 euros para los adultos.

Dino Kids también cuenta con ofertas familiares con entradas para dos adultos y dos niños a 28 euros; así como un pack grupal de 10 personas por 60 euros.

Dónde comprar las entradas y horarios de la actividad

Las entradas se pueden conseguir tanto en la taquilla de la exposición, en el mismo Málaga Factory, o de forma online para evitar colas.

El horario hasta el 5 de enero será de 10.00 a 21.00 horas, mientras que del 7 de enero al 27 de febrero, será de martes a viernes de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados de 10.00 a 21.00 horas.

En todos los tramos, el último acceso al recinto es a las 20.00 horas.