Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GranizoIncendioCiudad de la JusticiaBodas civilesAventura jurásicaBonolotoHéroeOrquídeas
instagramlinkedin

Enlaces civiles

Bodas en Málaga: más de 300 celebraciones en el Ayuntamiento y el Jardín Botánico

En 2025, el Consistorio malagueño ha tramitado un total de 343 bodas, aunque 15 de ellas no se celebraron por desistimiento de los solicitantes

El Ayuntamiento de Málaga ha superado de nuevo la cifra de las 300 ceremonias civiles

El Ayuntamiento de Málaga ha superado de nuevo la cifra de las 300 ceremonias civiles / l.o.

La Opinión

Málaga

Las bodas civiles celebradas en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Málaga han superado nuevamente la cifra de las 300 ceremonias, repartidas entre el propio Consistorio malagueño y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, un espacio que en los últimos años se ha consolidado como uno de los escenarios preferidos por las parejas para este tipo de enlaces por su entorno natural y su valor patrimonial.

En concreto, y según las previsiones y datos municipales disponibles, a lo largo de este año 2025 el Ayuntamiento de Málaga ha tramitado un total de 343 bodas civiles en sus instalaciones municipales. No obstante, de ese total, 15 ceremonias finalmente no llegaron a celebrarse debido al desistimiento de los solicitantes, una circunstancia habitual que suele estar relacionada con cambios de planes, aplazamientos o la elección de otras fechas o lugares para la celebración.

boda civil

En las bodas desestimadas también se aprecia una reducción / ep

Descenso en el número total de bodas

Si se compara esta cifra con la registrada durante el año anterior, se observa un ligero descenso en el número total de bodas tramitadas. En 2024 se gestionaron un total de 363 enlaces civiles en dependencias municipales, lo que supone 22 celebraciones más que las previstas para 2025, según reflejan los datos oficiales. Esta variación apunta a una leve bajada en la demanda, aunque las cifras se mantienen en niveles elevados.

En lo que respecta a las bodas desestimadas, también se aprecia una reducción. Durante el año 2024 se contabilizaron 18 desistimientos, mientras que en 2025 la cifra se sitúa en 15, lo que supone tres casos menos. Estos datos confirman una tendencia estable en la celebración de bodas civiles en Málaga, con el Ayuntamiento y el Jardín Botánico como principales escenarios de este tipo de actos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
  2. El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
  3. Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
  4. Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
  5. «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»
  6. El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia
  7. Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
  8. Identificada la mujer que fue hallada muerta con heridas de arma blanca en Málaga

Una aventura jurásica para niños en Málaga: el primer parque con dinosaurios animados, yincanas y juegos

Una aventura jurásica para niños en Málaga: el primer parque con dinosaurios animados, yincanas y juegos

Bodas en Málaga: más de 300 celebraciones en el Ayuntamiento y el Jardín Botánico

Bodas en Málaga: más de 300 celebraciones en el Ayuntamiento y el Jardín Botánico

La presidenta de la Audiencia de Málaga ve necesario ampliar la Ciudad de la Justicia: "Estamos ya apretados"

La presidenta de la Audiencia de Málaga ve necesario ampliar la Ciudad de la Justicia: "Estamos ya apretados"

El granizo y la lluvia dejan más de 700 incidencias en Málaga durante Nochebuena y la madrugada de Navidad

El granizo y la lluvia dejan más de 700 incidencias en Málaga durante Nochebuena y la madrugada de Navidad

La Diputación de Málaga destina 41 millones para apoyar y financiar a los municipios de la provincia

La Diputación de Málaga destina 41 millones para apoyar y financiar a los municipios de la provincia

La Dra. Mariana Arocha incorpora a sus clínicas dentales tecnología alemana que permite realizar coronas en un solo día

Un acertante de la Bonoloto gana en Málaga más de cinco millones de euros

Un acertante de la Bonoloto gana en Málaga más de cinco millones de euros

El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad

Tracking Pixel Contents