Bodas en Málaga: más de 300 celebraciones en el Ayuntamiento y el Jardín Botánico

Las bodas civiles celebradas en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Málaga han superado nuevamente la cifra de las 300 ceremonias, repartidas entre el propio Consistorio malagueño y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, un espacio que en los últimos años se ha consolidado como uno de los escenarios preferidos por las parejas para este tipo de enlaces por su entorno natural y su valor patrimonial.

En concreto, y según las previsiones y datos municipales disponibles, a lo largo de este año 2025 el Ayuntamiento de Málaga ha tramitado un total de 343 bodas civiles en sus instalaciones municipales. No obstante, de ese total, 15 ceremonias finalmente no llegaron a celebrarse debido al desistimiento de los solicitantes, una circunstancia habitual que suele estar relacionada con cambios de planes, aplazamientos o la elección de otras fechas o lugares para la celebración.

Descenso en el número total de bodas

Si se compara esta cifra con la registrada durante el año anterior, se observa un ligero descenso en el número total de bodas tramitadas. En 2024 se gestionaron un total de 363 enlaces civiles en dependencias municipales, lo que supone 22 celebraciones más que las previstas para 2025, según reflejan los datos oficiales. Esta variación apunta a una leve bajada en la demanda, aunque las cifras se mantienen en niveles elevados.

En lo que respecta a las bodas desestimadas, también se aprecia una reducción. Durante el año 2024 se contabilizaron 18 desistimientos, mientras que en 2025 la cifra se sitúa en 15, lo que supone tres casos menos. Estos datos confirman una tendencia estable en la celebración de bodas civiles en Málaga, con el Ayuntamiento y el Jardín Botánico como principales escenarios de este tipo de actos.