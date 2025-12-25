La Diputación de Málaga destina 41 millones para apoyar y financiar a los municipios de la provincia

La Diputación de Málaga ha dado luz verde de forma definitiva al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (PPAC) 2026, una herramienta con la que la institución pone sobre la mesa 41 millones de euros para impulsar 4.000 actuaciones en los municipios de la provincia. La aprobación se ha producido en el pleno en el que también se ha sacado adelante el presupuesto de la Diputación para el próximo año: 516,21 millones de euros, un 12,3% más que en 2025.

La vicepresidenta de Atención al Municipio, Mª Francisca Caracuel, ha detallado que el PPAC reúne un amplio catálogo de programas que combinan inversiones, prestación de servicios y asistencia técnica a disposición de los ayuntamientos. “Se trata de actuaciones fundamentales para la mejora de las infraestructuras, los equipamientos y los suministros, para facilitar la gestión y para que los ayuntamientos cuenten con asistencia técnica en distintas materias”, ha señalado.

Se revisarán 600 kilómetros de saneamiento. / JUAN LUIS HUESCA

Mayor volumen inversor de la Diputación

El PPAC se convierte en el mayor volumen inversor de la Diputación dirigido a los 86 municipios menores de 20.000 habitantes y a las dos entidades locales autónomas. Además, contempla una asignación fija de 150.000 euros para las localidades de entre 20.000 y 25.000 habitantes, que actualmente son Torrox y Nerja. Los pagos, según ha adelantado Caracuel, comenzarán a realizarse una vez los ayuntamientos firmen los convenios correspondientes, que se estima que estarán disponibles a finales de este mes de diciembre.

Del total del plan, 41.017.109,45 euros, 26.867.240,65 se destinarán a ejecutar las actuaciones incluidas en el catálogo de programas de la Diputación, mientras que 14.149.868,80 corresponden a fondos incondicionados, que los consistorios pueden emplear para atender las necesidades que consideren más urgentes.

Uno de los ejes del PPAC 2026 vuelve a ser el ciclo integral del agua. La vicepresidenta ha recordado que la Diputación estableció que un 20% del plan debía dedicarse a este ámbito, pero las previsiones se han superado: los municipios han solicitado actuaciones hídricas por 8.662.143,93 euros, lo que supone el 21,12% del total de la Concertación. Caracuel ha aplaudido la responsabilidad de alcaldes y alcaldesas y su concienciación con la problemática del agua en una provincia como Málaga, con periodos recurrentes de sequía.

Ciclo integral del agua

De las 4.000 actuaciones del PPAC 2026, 159 están vinculadas a mejoras del ciclo integral del agua, desde la captación hasta el tratamiento y el vertido de aguas residuales. Entre las medidas previstas destacan la sustitución o reparación de 30 kilómetros de tuberías de agua potable y saneamiento y la instalación de 4.200 contadores domiciliarios con telelectura. Además, se incorporan dispositivos de control de presión y caudales para un rendimiento hidráulico más eficiente, en tiempo real, con el objetivo de reducir fugas y pérdidas. El plan incluye también la colocación de placas solares fotovoltaicas para suministro eléctrico en captaciones y estaciones de bombeo.

A estas actuaciones se suman las recogidas en un contrato de 10,8 millones de euros, aprobado igualmente en el pleno del pasado miércoles, para intervenir en materia hídrica en 71 municipios. Se trata del mayor contrato de la historia del ente provincial y permitirá, entre otras acciones, instalar 6.000 contadores adicionales de telelectura; monitorizar niveles, caudales y calidad del agua en unas 200 captaciones municipales; controlar 210 depósitos mediante detectores y localizadores de fugas; revisar hasta 600 kilómetros de conducciones; incorporar sistemas de telegestión de calidad del agua en 17 estaciones de bombeo de aguas residuales y 49 depuradoras; realizar monitoreos de vertidos industriales en ocho municipios, e implementar un nuevo sistema GIS para la gestión de infraestructuras del ciclo del agua.

Los jardines, otra de las prioridades del PPAC 2026. / l.o.

Otros programas

Junto a las actuaciones hídricas, el PPAC 2026 abarca iniciativas relacionadas con energías renovables, lucha contra el cambio climático, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines y de rutas y senderos, recogida de residuos y limpieza viaria, así como la elaboración de planes de sostenibilidad ambiental, igualdad, autoprotección, protección civil, emergencias municipales o prevención de incendios forestales.

El plan también incorpora asesoramiento a los ayuntamientos en materia de subvenciones; formación para el empleo, competencias digitales, innovación social, emprendimiento y administración electrónica; y apoyo a actividades y equipamientos deportivos, culturales y de juventud. Además, incluye talleres escolares, acciones culturales y artísticas, equipamiento de bibliotecas y mantenimiento de centros culturales y teatros, mejoras en centros educativos, cementerios, tanatorios y edificios municipales, obras en vías públicas y caminos rurales, promoción turística y fiestas locales, suministro de equipamiento informático, medios de protección civil y desfibriladores, así como la adquisición de vehículos de uso municipal, como los destinados a Policía Local o Protección Civil.