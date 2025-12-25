El granizo y la lluvia dejan más de 700 incidencias en Málaga durante Nochebuena y la madrugada de Navidad

El Teléfono de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado 754 incidencias en la provincia de Málaga durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad, en el tramo comprendido entre la medianoche del 24 de diciembre y las 7:00 horas de este jueves. La cifra refleja una noche intensa para los servicios de coordinación, marcada por el paso de la lluvia y episodios de granizo que dejaron múltiples avisos por pequeñas emergencias y problemas en la vía pública.

En este contexto, conviene recordar que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, activó a las 16:40 horas de este miércoles el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0. La decisión se adoptó ante las previsiones meteorológicas que incluían un aviso naranja (peligro importante) en la comarca de la Axarquía, una de las zonas donde se esperaba un mayor impacto del temporal.

El granizo cubre la playa del Rincón de la Victoria. / l.o.

Seguimiento de la fase de preemergencia

La activación de esta fase de preemergencia se caracteriza por el seguimiento continuo del fenómeno y la revisión permanente de las previsiones y predicciones disponibles. Además, se traslada información a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil y también a la población en general, con el objetivo de mejorar la anticipación y facilitar una respuesta coordinada si la situación evoluciona a escenarios de mayor riesgo.

Ya durante la tarde, antes del grueso de avisos de la noche, se atendieron alrededor de una treintena de incidencias vinculadas a la lluvia y el granizo, con la mayor parte de llamadas concentradas en los municipios de Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Almogía y Casabermeja. Los alertantes comunicaron principalmente anegaciones en viviendas y problemas en vías públicas, con acumulaciones de agua que dificultaron el tránsito en determinados puntos y obligaron a actuar para restablecer la normalidad.

Circulación

Las precipitaciones también tuvieron impacto en la circulación. En la AP-46 se registraron varios accidentes que motivaron el corte puntual de la vía, en un escenario marcado por el asfalto mojado y la reducción de la visibilidad asociada a los chubascos. Estos incidentes obligaron a realizar intervenciones para garantizar la seguridad de los conductores y recuperar la fluidez del tráfico a medida que mejoraban las condiciones.

En conjunto, la noche festiva se ha desarrollado con una carga notable de trabajo para el 112 y los servicios movilizados, en una jornada en la que la meteorología ha condicionado tanto la vida cotidiana en algunos municipios como la movilidad en carretera.

En Andalucía

Por otra parte, se han gestionado un total de 3.590 incidencias en toda la comunidad, un 17,74 % más que las del mismo periodo del pasado año, cuando se atendieron 3.049.

En un comunicado, el 112 ha informado de que la mayoría de los avisos se ha referido a asistencias sanitarias (1.825), seguidas de las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana (713).

A continuación se han situado las incidencias de tráfico (242), los accidentes de circulación (173), los asuntos relacionados con animales (142) y los incendios (124).

Con menor número de avisos destacan las anomalías en servicios básicos (88), los rescates (47) y las solicitudes de servicios sociales (46), entre otras tipologías.

Por provincias

Por provincias, Sevilla es la que ha acumulado el mayor volumen de incidencias, con un total de 953; seguida como ya hemos apuntado de Málaga (754), Cádiz (467) y Granada (465). Las provincias con una Nochebuena más tranquila han sido Córdoba (274), Almería (269), Jaén (228) y Huelva (180).

Capitales

En cuanto al recuento por capitales de provincia, en la de Sevilla es la que se han gestionado más emergencias (446). Por detrás están las ciudades de Málaga (252), Córdoba (135) y Granada (122).

Las capitales andaluzas con menor número de incidencias en este periodo navideño han sido Huelva (74), Almería y Cádiz (53 cada una de ellas) y Jaén (40).

La franja con mayor volumen de avisos en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 13:00 y las 14:00 horas del 24 de diciembre, cuando se llegaron a atender hasta 189 incidencias en una hora.