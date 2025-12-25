GASTRONOMÍA
Una de las pizzas mejor valoradas de Andalucía está en Málaga: con opciones sin gluten, vegetarianas y sin lactosa
Este negocio ha conseguido una puntuación de 4,8 sobre 5 tras registrar más de 1.700 reseñas
Una de las pizzas mejor valoradas de toda Andalucía está en la provincia de Málaga. Un negocio que ha logrado alcanzar una nota de 4,8 sobre 5 tras registrar más de 1.700 reseñas de sus propios clientes, que aseguran que son "las mejores", "más sabrosas" y "esponjosas".
Este negocio situado en pleno Centro de Marbella es La Pizza di Napoli, uno de los negocios con mejor puntuación de toda la provincia que ofrece la "auténtica pizza napolitana en un entorno único e inigualable".
La pizza favorita de los malagueños
Así, este negocio que se ha posicionado como uno de los favoritos de los malagueños ha basado su éxito en la fermentación de su masa, que realiza lentamente y sin prisas.
A esto se une su forma de hornear, a más de 450 grados en 60 segundos, el cuidado de sus ingredientes, de primera calidad, y su relación calidad-precio.
Opciones sin gluten, vegetarianas y sin lactosa
Además, este restaurante ofrece opciones sin gluten, vegetarianas y sin lactosa para que cualquier malagueño o visitante pueda disfrutar de su cocina tradicional italiana.
De ese modo, esta pizzería situada en la calle de Ramón Gómez de la Serna número 11 de Marbella destaca por su "sabor espectacular" y su amplia variedad de platos y pizzas, a los que cada mes añade nuevas creaciones fuera de carta.
Precios de las pizzas del restaurante mejor valorado de Marbella
En su extensa carta se pueden encontrar todo tipo de entrantes desde 11,90 euros, así como su extensa variedad de pizzas desde 9,90 euros.
Entre ellas destacan desde su tradicional 'Margarita' o la 'Diálova de León', con tomate, mozzarella, chorizo picante de León Denominación de Origen Protegida (DOP), parmigiano y albahaca; hasta sus creaciones más especiales y que han conseguido conquistar a sus clientes con su originalidad.
Las pizzas favoritas de los malagueños
Así, se pueden degustar su 'Pesto di Pistacchio, con pesto de pistachos di Bronte DOP, mozzarella, guanciale y parmigiano; la 'Zucca e guanciale', con crema de calabaza, mozzarella, guanciale, nueces, pimienta negra, parmigiano y albahaca; o su 'Tartufata', con crema de trufa negra, mozzarella, trufa negra laminada, aceite de trufa y parmigiano.
Entre los favoritos de sus comensales destacan también 'La Vera Carbonara', con mozzarella, guanciale, yema de huevo pasteurizada, pimienta negra y pecorino; y la 'Moradella e Pistacchio', con mozzarella, mortadela di Bologna con Indicación Geográfica Protegida, burrata di bufala, pesto de pistachos di bronte DOP, aceite de albahaca y granela de pistachos.
Además, los comensales pueden disfrutar de sus pizzas sin gluten por un precio adicional de 2,90 euros, así como queso vegano por el mismo precio.
Horario habitual y horarios especiales de Navidad
Todo ello se puede degustar los lunes, miércoles, jueves y viernes de 19.00 a 00.00 horas, mientras que los sábados y domingos, el horario es de 13.30 a 16.00 horas y de 19.00 a 00.00 horas. Los martes, por su parte, este negocio permanece cerrado.
Sin embargo, en estas fiestas navideñas cuenta con horarios especiales, con su local cerrado los días 30 y 31 de diciembre y 7 de enero. Además, su horario cotidiano cambia también el día 1 de enero, con su apertura de 13.30 a 16.00 horas y de 19.00 a 00.00 horas.
