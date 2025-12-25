La presidenta de la Audiencia de Málaga ve necesario ampliar la Ciudad de la Justicia: "Estamos ya apretados"

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, ha asegurado que se trabaja para optimizar los espacios de la Ciudad de la Justicia de la capital malagueña con motivo de la adaptación a la Ley de Eficiencia de la Justicia, aunque ha considerado que "a la larga" sigue siendo necesaria la ampliación prevista de este edificio judicial, porque "estamos ya apretados".

García ha explicado, en una entrevista con Europa Press, que con la aplicación de dicha ley "ya no podemos hablar de cada juzgado como una casita independiente, como un reino de taifa independiente", por lo que ha asegurado que "estamos ya optimizando todos los espacios" en colaboración con todos los operadores jurídicos.

Optimización de los espacios

En este sentido, la presidenta de la Audiencia ha incidido en que intentan dar con esta nueva estructura judicial "una optimización de los espacios que puede haber dentro de los mismos juzgados", ya que, ha indicado, "prácticamente lo siguiente que necesitábamos, si tuviéramos un nuevo juzgado, casi casi que sería haberse ido a alquilar fuera".

Así, ha señalado que en la Ciudad de la Justicia no se han tirado ni movido aún paneles, pero ha añadido que "de cara al futuro habrá que pensar en hacerlo", por lo que ha insistido en que esta situación hace que "sea necesario por supuesto ese nuevo edificio" judicial en la capital.

Nuevas sedes judiciales

Respecto a esta ampliación, ha dicho que está "un poco en ciernes". "Todos sabemos que la tramitación administrativa de cualquier licitación de ese tipo en lenta", ha apuntado García, quien ha destacado que la Junta de Andalucía está centrada ahora en edificios como los de Archidona, Torrox, Fuengirola, Torremolinos Marbella y Estepona que son partidos judiciales "que están necesitados muy urgentemente de nuevas sedes judiciales".

En este sentido, ha recordado que algunos de esos partidos judiciales, como Torremolinos, Fuengirola o Marbella, tienen sedes judiciales "dispersas" ubicadas en distintas zonas del municipio en cuestión, con lo que ha señalado "las dificultades que ahora mismo está habiendo en estos sitios, que tienen que poner servicios comunes" con la nueva estructura del sistema judicial.

Buena voluntad

Así, ha asegurado que por ahora "estamos un poco parcheando con los espacios que tenemos y la redistribución de espacios en función de esta nueva estructura", pero ha asegurado que "hay buena voluntad, hay preocupación y hay compromiso por parte de todos" y también "esfuerzo" porque "no es fácil poner una reforma en marcha cuando tienes sedes dispersas, cuando no tienes el expediente judicial perfeccionado".