Agreden con un arma blanca a un vigilante de seguridad del Castillo de Gibralfaro

Un vigilante del Castillo de Gibralfaro ha resultado herido por arma blanca esta pasada madrugada mientras desarrollaba su trabajo en el monumento malagueño. El trabajador, que fue trasladado a un hospital de la capital con heridas de arma blanca en el pecho y en el muslo, está fuera de peligro.

Según ha informado a este diario Alternativa Sindical Málaga, los hechos se han producido sobre las 3.00 horas de la mañana de este viernes, fuera del horario de visitas, cuando la víctima hacía una de sus rondas por la fortaleza y observó que había un grupo de personas en un punto del recinto. El coordinador de la organización sindical, Cristóbal Soriano, ha asegurado que su compañero se dirigió al grupo para gestionar la intrusión, pero apenas le dio tiempo a preguntar a esas personas el motivo de su presencia en la zona.

Soriano ha explicado que el vigilante fue agredido sin que las partes mediaran palabra, recibiendo varios golpes y cortes en el pecho y en un muslo con un arma blanca. Acto seguido, los agresores se marcharon y la víctima fue localizada minutos después por la compañera de la garita, que salió en su busca al ver que se retrasaba y no respondía a las comunicaciones. Dada la voz de alarma, el trabajador fue trasladado al Hospital Regional de Málaga, donde fue asistido de las lesiones que presentaba.

Investigación

Soriano ha indicado que los hechos ya se han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Málaga, administración que gestiona este monumento, y de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación para intentar identificar a los agresores y determinar por dónde accedieron al recinto, por lo que uno de los primeros pasos será revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. El portavoz del sindicato ha vuelto a pedir más recursos humanos y materiales, en este caso prendas de seguridad como chalecos y guantes anticortes que protejan a los trabajadores de posibles agresiones.

VOX pide más medios

El Grupo Municipal VOX Málaga ha denunciado la agresión y ha recordado que el refuerzo del servicio de vigilancia en enclaves como Gibralfaro y la Alcazaba se produjo "tras reiteradas denuncias" de este grupo, subrayando que la seguridad en el patrimonio histórico "no puede prestarse bajo mínimos". Su portavoz, Antonio Alcázar, ha destacado la situación que viven de las empresas de seguridad privada que prestan servicio en dependencias municipales, recordando que "ya se han producido episodios similares en otros espacios como la Gerencia Municipal de Urbanismo". “Las administraciones públicas deben garantizar que las empresas de seguridad que contratan cuenten con los efectivos suficientes para proteger tanto a los trabajadores como a los ciudadanos”, ha reclamado.