Sucesos
Agreden con un arma blanca a un vigilante de seguridad del Castillo de Gibralfaro
El trabajador fue atacado por un grupo de personas a las que sorprendió de madrugada en el recinto, según ha denunciado Alternativa Sindical Málaga
Un vigilante del Castillo de Gibralfaro ha resultado herido por arma blanca esta pasada madrugada mientras desarrollaba su trabajo en el monumento malagueño. El trabajador, que fue trasladado a un hospital de la capital con heridas de arma blanca en el pecho y en el muslo, está fuera de peligro.
Según ha informado a este diario Alternativa Sindical Málaga, los hechos se han producido sobre las 3.00 horas de la mañana de este viernes, fuera del horario de visitas, cuando la víctima hacía una de sus rondas por la fortaleza y observó que había un grupo de personas en un punto del recinto. El coordinador de la organización sindical, Cristóbal Soriano, ha asegurado que su compañero se dirigió al grupo para gestionar la intrusión, pero apenas le dio tiempo a preguntar a esas personas el motivo de su presencia en la zona.
Soriano ha explicado que el vigilante fue agredido sin que las partes mediaran palabra, recibiendo varios golpes y cortes en el pecho y en un muslo con un arma blanca. Acto seguido, los agresores se marcharon y la víctima fue localizada minutos después por la compañera de la garita, que salió en su busca al ver que se retrasaba y no respondía a las comunicaciones. Dada la voz de alarma, el trabajador fue trasladado al Hospital Regional de Málaga, donde fue asistido de las lesiones que presentaba.
Investigación
Soriano ha indicado que los hechos ya se han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Málaga, administración que gestiona este monumento, y de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación para intentar identificar a los agresores y determinar por dónde accedieron al recinto, por lo que uno de los primeros pasos será revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. El portavoz del sindicato ha vuelto a pedir más recursos humanos y materiales, en este caso prendas de seguridad como chalecos y guantes anticortes que protejan a los trabajadores de posibles agresiones.
VOX pide más medios
El Grupo Municipal VOX Málaga ha denunciado la agresión y ha recordado que el refuerzo del servicio de vigilancia en enclaves como Gibralfaro y la Alcazaba se produjo "tras reiteradas denuncias" de este grupo, subrayando que la seguridad en el patrimonio histórico "no puede prestarse bajo mínimos". Su portavoz, Antonio Alcázar, ha destacado la situación que viven de las empresas de seguridad privada que prestan servicio en dependencias municipales, recordando que "ya se han producido episodios similares en otros espacios como la Gerencia Municipal de Urbanismo". “Las administraciones públicas deben garantizar que las empresas de seguridad que contratan cuenten con los efectivos suficientes para proteger tanto a los trabajadores como a los ciudadanos”, ha reclamado.
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
- Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»