El alcalde de Alhaurín el Grande tras la tragedia del incendio: "Estamos consternados"

El fuego acabó con la vida de dos jóvenes de 15 y 16 años, quienes quedaron atrapados en la planta superior del inmueble

Mueren dos menores de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga)

Mueren dos menores de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga)

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El día de Navidad se ha teñido de luto en Alhaurín el Grande tras conocerse el fatídico desenlace de Juan Antonio y Rebeca, los dos menores que han fallecido en el incendio de una vivienda del municipio. Ambos, que eran pareja, tenían 15 y 16 años y se encontraban en la planta superior del inmueble, donde quedaron atrapados y no pudieron salir.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha lamentado el trágico suceso y ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas. El alcalde, Anthony Bermúdez Beltrón, que se ha personado en el lugar de los hechos, ha anunciado un día de luto oficial en el municipio durante el viernes 26 de diciembre, “como muestra de respeto y solidaridad con las familias afectadas”.

testigos alertaron a Emergencias 112 sobre las 8.00 horas de un incendio que se estaba produciendo en una vivienda situada en el número 19 de la calle San Rafael.

Los testigos alertaron a Emergencias 112 sobre las 8.00 horas de un incendio que se estaba produciendo en una vivienda situada en el número 19 de la calle San Rafael.

"Estamos consternados. Aquí nos conocemos todos. Estaban en la banda de música de Los Morao y eran unos jóvenes muy queridos", confiesa el edil de la localidad. 

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del incendio. Según ha explicado el alcalde, las primeras pesquisas apuntan a un problema eléctrico o derivado de un aparato eléctrico", aunque ha subrayado que por el momento "no se sabe más nada; la primera parte sigue investigando la Guardia Civil".

El fuego se declaró en una vivienda situada en el número 19 de la calle San Rafael, después de que varios testigos alertaran al 112 en torno a las 08.00 horas.

Apoyo a la familia

“Todo el pueblo de Alhaurín el Grande se une en el dolor y ofrece su apoyo a la familia de los menores”, han remarcado desde el Ayuntamiento.

En esta línea, Bermúdez Beltrón ha añadido que el Ayuntamiento mantiene contacto directo con los allegados: “Estamos en contacto con la familia brindando apoyo psicológico”, ha indicado.

