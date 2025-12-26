Aplazan por la lluvia el mercadillo más grande de toda Málaga: tendrá nueva fecha

Málaga tenía previsto celebrar el último sábado del año con el mayor mercadillo de toda la ciudad, el City Market. Sin embargo, el mal tiempo ha obligado a la organización a aplazar esta cita por la previsión meteorológica que se espera para todo el fin de semana, con alerta amarilla por lluvias que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Así lo han anunciado los propios organizadores de este evento que se ha convertido en una de las principales citas de la capital, que han asegurado que ante una jornada navideña "tan lluviosa", han tenido que tomar la decisión de aplazar el evento hasta nueva orden.

Aplazan el mercadillo más grande de Málaga por el mal tiempo

"Parece que el sábado cae la mundial, así que nos vemos obligados a aplazar nuestro ansiado City Market especial Navidad", han señalado a través de sus redes sociales.

Sin embargo, aún no se ha anunciado cuándo se celebrará finalmente este evento que estaba previsto que se desarrollase este sábado de 10.00 a 19.00 horas en el recinto de Málaga Forum, donde se encontraba el antiguo autocine, en el polígono Guadalhorce.

Próxima nueva fecha del City Market

Así, la organización ha asegurado que pronto se anunciará la nueva fecha en la que los malagueños y visitantes podrán disfrutar del mercado más grande de Málaga.

En esta nueva edición del City Market, los asistentes podrán disfrutar de pasacalles, talleres, zona infantil, food trucks, autocine y música en directo, en una jornada repleta de actividades e iniciativas para toda la familia.

Precio de las entradas para el mercadillo más grande de Málaga

Para acudir a esta cita, será necesario adquirir una entrada, que tendrá de precio un euro si se compra de forma anticipada y tres euros si se coge en la misma puerta, mientras que los niños y animales entran completamente gratis.

Este mercadillo contará con más de 50 puestos de artesanía, joyería, discos, regalos y toda clase de productos navideños y decorativos.

Puestos de comida en el City Market de Málaga

Además, tendrá una amplia oferta gastronómica en sus diversas food trucks, en las que se podrá degustar chocolate, vino caliente, buñuelos, algodón de azúcar, hamburguesas, cookies, patatas fritas y productos de Sabor a Málaga.

Y para los más pequeños, City Market dispondrá una amplia variedad de actividades, con talleres, pintacaras, ludoteca, castillos hinchables, Mickey y Minnie navideños, y la visita de los Reyes Magos.

Música en directo y autocine: el mejor plan navideño

La música en directo también tiene cabida en este enorme mercadillo, en el que iban a actuar este sábado los artistas Laura León y la banda Red Bones.

De igual modo, los asistentes podrán disfrutar de sesión de autocine, puestos solidarios y espacio para escritores locales que presentarán y firmarán libros. Toda una experiencia navideña que Málaga espera poder celebrar en las próximas semanas, si el mal tiempo lo permite.