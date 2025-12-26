Detenido en Marbella tras robar joyas valoradas en 13.000 euros en Marbella y perder parte del botín en la huida

Un hombre de 38 años ha sido detenido en Marbella por el robo de unas joyas valoradas en casi 13.000 euros en un centro comercial, después de huir y perder parte del botín en la persecución.

Maniobra de la sustracción

El robo tuvo lugar la tarde del pasado domingo 21 de diciembre en una joyería a la que el hombre entró aparentando ser un cliente más, según una empleada del establecimiento.

La investigación apunta a que el hombre aprovechó que atendían a otras personas para aproximarse al escaparate y forzar, disimuladamente, la vitrina expositora y apoderarse de cuatro gargantillas de oro, según afirma la Policía Nacional.

Fue un testigo que se encontraba en el establecimiento el que se percató de la sustracción y avisó a la empleada del local, la cual activó la señal de alarma para avisar a la seguridad privada de la galería comercial y a la propia Policía.

Perdió parte del botín

Al hombre, que emprendió la huida a la carrera, se le cayó parte del botín en su carrera por la gran superficie comercial, en concreto dos colgantes de oro valorados en 3.000 euros, que fueron recogidos del suelo por un particular ajeno a la trama y entregados a la responsable del establecimiento.

Los vigilantes de seguridad persiguieron al delincuente, que llegó a arrojar un destornillador contra uno de ellos al intentar darle alcance en el exterior de la galería.

Escondido en una obra

Con la información aportada del autor, que portaba una mochila roja, y la ruta de huida, dos patrullas de la Policía Nacional cercaron el perímetro de la gran superficie comercial.

El intruso se había introducido en una obra en las proximidades del centro comercial para intentar escapar de los agentes, aunque sin éxito, ya que fue detenido agazapado en una esquina.

Entre sus pertenencias figuraba una palanqueta y tres piezas de oro: dos colgantes valorados en 10.000 euros, aún con la etiqueta de la joyería y una pulsera con diamantes cuyo origen se investiga, ya que no pertenece a este establecimiento.

Los agentes devolvieron al negocio las piezas que le pertenecían, al mismo tiempo que la empleada les mostraba cómo los raíles del escaparate habían quedado dañados.