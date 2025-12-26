EEUU se consolida como segundo mercado internacional en los hoteles de Málaga en noviembre

Estados Unidos se ha convertido en noviembre en el segundo mercado internacional para los hoteles de Málaga capital, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones, solo superado por el Reino Unido. Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, el mercado estadounidense registró 7.718 viajeros y 14.345 pernoctaciones en el undécimo mes del año. El liderazgo internacional lo mantiene el Reino Unido, con 13.554 viajeros y 32.808 pernoctaciones en los hoteles de la ciudad.

La evolución del turismo procedente de Estados Unidos se mantiene al alza en el acumulado del año. Entre enero y noviembre, el mercado estadounidense suma 83.752 viajeros hoteleros y 173.451 noches de hotel en Málaga capital. Este balance supone un incremento del 10,82% en viajeros y del 4,31% en pernoctaciones respecto al mismo periodo de 2024, consolidando a EEUU como uno de los mercados internacionales más relevantes para el destino Málaga.

Málaga crece en viajeros y pernoctaciones hoteleras en noviembre

En términos globales, los datos del INE reflejan que Málaga capital recibió en noviembre un total de 147.226 viajeros hoteleros, lo que representa un 13,38% más que en el mismo mes de 2024.

En cuanto a las pernoctaciones, se contabilizaron 284.531 noches de hotel, un 10,16% más que en noviembre del año pasado.

El mercado internacional sigue siendo mayoritario en la capital malagueña. Durante noviembre, Málaga acogió a 87.045 viajeros internacionales, que efectuaron 185.803 pernoctaciones.

Estas cifras suponen un aumento del 11,24% en viajeros y del 10,37% en noches de hotel respecto al mismo mes de 2024.

Entre los mercados internacionales destacan las estancias medias de:

Países Bajos , con 2,46 días

, con Reino Unido , con 2,42 días

, con Alemania, con 2,27 días

Además, sobresale el mercado noruego, cuya estancia media alcanza los 3,14 días, la más alta entre todos los países internacionales.

Noviembre, segundo mejor mes de 2025 para el turismo nacional en Málaga

En cuanto al mercado nacional, noviembre ha sido el segundo mejor mes del año en viajeros hoteleros residentes en España. Un total de 60.181 viajeros nacionales se alojaron en Málaga capital, una cifra solo superada por el mes de julio, cuando se registraron 64.036 viajeros españoles.

El dato de noviembre supone un crecimiento del 8,22% respecto al mismo mes de 2024 y representa el 40,87% del total de viajeros del mes.

En el conjunto de los once primeros meses de 2025, Málaga capital ha alcanzado 3.456.354 pernoctaciones hoteleras, realizadas por 1,69 millones de viajeros, con una estancia media de 2 días.

El grado de ocupación hotelera en noviembre fue del 77,78%, mientras que de enero a noviembre se sitúa en el 82,59%.

Más de 600.000 viajeros nacionales y un millón de pernoctaciones españolas

Los datos del INE también confirman que en el acumulado del año se han superado los 600.000 viajeros nacionales y el millón de pernoctaciones dentro del mercado español.

Entre enero y noviembre, Málaga capital recibió 604.530 viajeros hoteleros españoles, que realizaron 1.062.935 pernoctaciones, lo que supone incrementos del 6,77% en viajeros y del 7,31% en noches respecto al mismo periodo de 2024.

En noviembre, los principales mercados nacionales fueron: